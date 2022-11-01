輝瑞臨床數據顯示 孕婦接種RSV疫苗可有效保護新生兒

根據周二 (1 日) 公布的臨床試驗數據，輝瑞 (PFE-US) 針對懷孕後期女性注射呼吸道合胞病毒 (RSV) 的疫苗，證明可以非常有效地保護新生兒。

RSV 是一種常見的呼吸道病毒，通常會引起輕微的感冒症狀，但對 6 個月以下的嬰兒來說可能很危險。

輝瑞的數據顯示，在嬰兒出生後 90 天內，該疫苗在預防需要住院或輔助呼吸的嚴重下呼吸道疾病方面的有效率為 81%。

根據輝瑞的數據，在嬰兒出生後的前 6 個月，疫苗在預防需要住院或輔助呼吸的嚴重疾病方面的有效性約為 70%。

輝瑞表示，將在 2022 年底前向食品藥品監督管理局 (FDA) 提交疫苗批准申請。該公司表示，還將提交結果供同行評審。

輝瑞疫苗開發負責人安德森 (Annaliesa Anderson) 表示，該疫苗是第一個證明可以保護嬰兒在出生後立即免受嚴重 RSV 感染的疫苗。

在懷孕的中期或後期的三個月中，將给予母親單劑注射。輝瑞的臨床試驗追踪了 7400 名 49 歲以下的孕婦。

輝瑞公司指出，該疫苗耐受性良好，對母親或其新生兒沒有安全問題。母親在分娩後接受 6 個月的監測，以確定是否存在任何安全問題，而嬰兒則至少被追踪 1 年。

該疫苗在預防嬰兒出生後 90 天內就須就醫的下呼吸道感染方面也有 57% 的有效性。輝瑞表示，雖然這個結果沒有達到臨床試驗成功的統計門檻，但它具有臨床意義。

每 100 名 6 個月以下感染 RSV 的嬰兒中，就有多達 2 名住院。根據疾病控制和預防中心 (CDC) 的說法，他們可能需要氧氣、插管或人工呼吸機來幫助呼吸。

CDC 警告，RSV 在某些地區已經達到峰值水平。根據 CDC 的數據，每年估計有 58000 名 5 歲以下兒童因感染該病毒而住院。

症狀包括流鼻涕、食慾不振和可發展為氣喘的咳嗽。

根據 CDC 的說法，嬰兒幾乎都會表現出症狀，但對於 6 個月以下的嬰兒，這些症狀可能更加模糊；比如說 RSV 並不總是導致發燒。

根據 CDC 的說法，易怒、活動和食慾下降以及呼吸暫停都是嬰兒可能感染 RSV 的跡象。