房貸利率再度上揚 美國房價漲幅去年底急劇收縮

走升的房貸利率對 2022 年底的房價上漲造成壓力。根據周二 (28 日) 公布的數據，雖然房價仍高於一年前水平，但漲幅已迅速放緩。

根據 S&P CoreLogic Case-Shiller 美國全國房價 NSA 指數，12 月房價較上年 12 月高出 5.8%。低於 11 月 7.6% 的年增率。現在價格比 6 月的峰值低 4.4%。

2022 年全年房價上漲 5.8%，為該指數 35 年歷史上第 15 佳表現，但遠低於 2021 年創紀錄的 18.9% 漲幅。

包括紐約和洛杉磯都會區在內的 10 個城市綜合指數的年增率在 12 月為 4.4%，低於上月的 6.3%。包括西雅圖和達拉斯地區在內的 20 個城市綜合指數同比上揚 4.6%，低於上月的 6.8%。

價格漲幅最大的城市依舊是邁阿密、坦帕和亞特蘭大，分別上漲 15.9%、13.9% 和 10.4%。截至 2022 年 12 月的年增率，所有 20 大城市房價均低於截至同年 11 月的年增率。

標準普爾道瓊總經理拉扎拉 (Craig J. Lazzara) 表示，「利率穩定或更高的前景，意味著房貸融資仍是房價的利空，而經濟疲軟，包括經濟衰退的可能性，也可能會限制潛在買家。」「有鑑於宏觀經濟環境充滿挑戰的前景，房價很可能會繼續走弱。」

房貸利率從去年春季開始上升，到 10 月底 30 年期固定房貸平均利率翻了一倍以上，遠高於 7%。隨後在 12 月和 1 月小幅回落，但現在再次接近 7%。

房屋銷售在 1 月做出反應，已簽合約房產銷售數量急劇增加，但這種情況不太可能在 2 月持續，因為利率再次走高，而且市場上待售的房產仍然很少。

Bright MLS 首席經濟學家史圖爾第凡特 (Lisa Sturtevant) 表示，「市場仍然存在很多不確定性。有關買家活動的每周數據顯示，購屋族可能正在密切關注房貸利率。賣家需要適當地為他們的房屋定價以吸引買家，因此，今年第 1 季房價增幅會持續下降。」