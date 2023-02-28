晶片供過於求 花旗警告：費半可能再跌30%

花旗研究部分析師 Christopher Danely 在一份報告中警告，經歷了 2 年的庫存短缺後，晶片正面臨過剩的問題，有可能將因此導致晶片股回吐疫情期間所有的漲幅。

Danely 指出，如今個人電腦 (PC)、無線部門的晶片過剩問題只有「一半」得到解決，證據是，英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US)、高通 (QCOM-US) 等公司都在最近的財報中，認列大量的庫存費用，高通更預估庫存問題將持續到 6 月。

Danely 也表示，「另一半」的晶片供應商的需求雖然仍舊存在，但也顯示出放緩的跡象，尤其是在日益重要的資料中心市場。

費城半導體指數在過去的 12 個月裡下跌 14%，跌幅小於那斯達克綜合指數的 16%，但 Danely 警告，由於近期晶片業者的獲利預估下跌 32%，隨著汽車、工業和資料中心市場的調整，費城半導體指數可能「至少」再降 10%。

Danely 說：「事實上，我們預估費半將再跌 30%，主因是每股盈餘 (EPS) 下跌以及多方向的壓力。」費半可能跌至約 2,075 點，創 2020 年 6 月以來新低。

目前，Danely 看好 Microchip (MCHP-US) 和超微，同時看空英特爾、美光 (MU-US)，而他將 Analog Devices (ADI-US) 列為首選。「我們相信，在包括 ADI 和 MCHP 在內的每一家公司都下調獲利預期、估值接近谷底並削減資本支出後，半導體類股將會觸底。」

同時，Danely 也表示，在經濟低迷結束後，他更看好 EPS 長期增長的股票，例如美光、格芯 (GFS-US)、安森美 (ON Semiconductor) (ON-US) 等。

NFJ 投資公司投組經理人 Burns McKinney 也說，疫情後的 PC 需求下降，是半導體面臨的考驗。不過他看好半導體長期仍能蓬勃發展，理由是通膨降溫的跡象最終會讓聯準會 (Fed) 在下半年放慢緊縮步調。