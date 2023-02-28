美晶片法案補貼規定將公布 企業須提供員工托育方案

紐約時報報導，拜登政府預定當地周二 (28 日) 公布晶片法案的補貼規定，根據負責執行的商務部，獲得政府補助的企業必須提供平價育兒服務給員工，包括在新廠附近設立托兒所，或直接提供經費給選擇當地其他托育服務的員工。

美國「晶片與科學法」(CHIPs Act) 於去年通過，包括規模 527 億美元的半導體補貼計畫，其中約 390 億美元用於晶圓廠及材料和設備廠的製造補貼，132 億美元用於研發和勞動力培訓，而商務部本周將啟動資金申請程序。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 曾多次表示，自 2020 年疫情爆發之後，托育機制的匱乏導致許多為人父母者、尤其是母親無法回歸勞動力市場。

此舉顯示拜登政府有意藉晶片法案，至少改善美國職場托育的一部分問題。拜登曾提出社會支出法案，把兒童照護機制列入改善目標，但該法案最終未能在國會闖關成功。

美國晶片及科學法的主要目標雖然是保障國家安全，但雷蒙多上周演說時曾特別強調女性能從該法案獲得的好處，例如製造業和營建業的潛在工作機會。

雷蒙多當時說：「我們需要晶片製造商、建設公司和工會與我們合作，以便在未來十年多聘僱和培訓 100 萬名女性，這不只能滿足晶片的需求，也能滿足其他產業和基礎建設計畫的需求。」

根據紐時，政府不會規定接受補助者如何使用資金。企業將能把政府核發的部分補助款，用於建設托兒中心或用於托育補助經費。