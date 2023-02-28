高通CEO曝蘋果5G晶片將問世 郭明錤：首用於iPhone SE4

美國半導體大廠高通 (Qualcomm) 執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 和天風國際證券分析師郭明錤週一 (27 日) 皆透露，高通將漸失蘋果 5G 數據機 (Modem) 晶片訂單，因為蘋果 5G 晶片即將問世。

高通執行長艾蒙週一在全球行動通訊大會 (MWC 2023) 上親曝，蘋果將在 2024 年用上蘋果自家 5G 晶片，但蘋果若需要持續用高通產品的話，也知道如何與高通聯絡。

高通是蘋果目前 5G 晶片的唯一供應商，提供蘋果去年剛發布的所有 iPhone 14 機型的 5G 晶片，今年即將推出的 iPhone 15 系列預期仍將倚賴高通。

按照阿蒙週一透露的時間表，蘋果今年秋季的 iPhone 15 系列預期仍將使用 Snapdragon X70 5G 晶片，明年發布的 iPhone 16 系列也很可能採用高通 5G 晶片。

高通料將漸失蘋果 5G 數據機 (Modem) 晶片訂單 (圖片：AFP)

郭明錤週一提供更多蘋果 5G 晶片的消息。他推文透露，根據其最新調查，蘋果已經重啟 iPhone SE4 專案，並將採用 4 奈米製程的蘋果自研 5G 基頻晶片。

郭明錤提到，新款 iPhone SE4 預期將採由 4 奈米製程生產的蘋果自研 5G 晶片，目前預計僅支援 Sub-6GHz。該款手機還有一個最大的改變是採用 OLED 螢幕而非 LCD 螢幕，從整體設計上看，iPhone SE4 更像是以 6.1 吋 iPhone 14 為基礎的小改款。

郭明錤認為，目前尚未確定 iPhone 16 系列是否將蘋果自家 5G 晶片，關鍵在於蘋果能否克服毫米波與衛星通訊的技術挑戰。一旦 iPhone SE4 開始採用蘋果自家 5G 晶片，高通的蘋果訂單在可見未來顯著衰退已成定局。

郭明錤預測：「若 iPhone SE4 在明年上半年量產順利，則技術門檻更低的 iPad 與 Apple Watch 也將很快捨棄高通晶片。蘋果硬體毛利率將受益於改採自研 5G 晶片，高通的蘋果事業則在未來 2-3 年內將顯著衰退。」

高通上一年度財報顯示，來自蘋果的營收占近 100 億美元，約 22%。受此消息拖累，高通 (QCOM-US) 下跌 0.74% 至每股 123.42 美元。蘋果 (AAPL-US) 揚升 0.82% 至每股 147.92 美元。