北市首創居家工作指導原則3月上路 賦予勞工離線權利

北市府勞動局提出「事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，為全國首創，屬於行政指導性質，將於 3 月 1 日正式實施，勞動局長高寶華今 (24) 日表示，事業單位必須讓工作時間與休息時間的界線予以明確，約制主管人員，賦予勞工「離線」權利，確保勞工休息及家庭生活的品質。

勞動局指出，自 2021 年度開始，國內受新冠肺炎疫情影響，北市許多企業啟動居家工作等分流或居家防疫措施，不需進辦公室提供勞務，改變勞工的工作型態。對於過去辦公室差勤管理方式造成挑戰，衍生許多勞資爭議與陳情案件。

勞動局舉例，像是居家辦公降低勞動條件、居家工作時間未明確紀錄、勞工非工作時間仍被交付工作無法申請加班、在下班時間無法充分休息等問題。

勞動局進一步說明，為瞭解企業實施居家工作情形，日前針對 912 家企業進行問卷調查，有 75% 事業單位認為勞工差勤管理確實有困難，主要理由有：難以掌握勞工實際工作情形、勞工不熟悉新的差勤記錄方式導致出勤紀錄闕漏等。此外，另有 100 家以上企業表示，疫情降級後仍會保留居家辦公的型態。

除了問卷調查，北市勞動局針對 848 家事業單位進行輔導，發現有 3 成左右的事業單位實施居家辦公時，未達法令標準，主要問題分別有：未依法記錄工作時間至分鐘 (142 家)、未依法給付延長工時工資 (51 家)、未依法置備出勤紀錄 (37 家)。經過後續追蹤檢查，仍有 36 家事業單位未見改善而受罰，總裁罰金額達 303 萬元。

高寶華表示，這是地方政府首度對居家工作制訂相關保障措施，主要包括「勞動權益不得損害」、「勞資協商書面約定」、「建立工時回報機制」、「尊重勞工離線權益」、「重視居家工作安全」、「設置申訴處理機制」、「提供必要設施補助」等 7 大重點、14 項條文、25 項自行檢核項目，提醒雇主實施居家工作時應考量之勞動保障措施，落實勞動權益保障，讓勞工可以安心居家辦公，減少爭議案件。

勞動局另設計「自主檢核表」，設立 25 項檢核項目，雇主可以自我評估，如符合標準未達 15 項者，有高度勞資爭議的風險，建議要立即修正改善。