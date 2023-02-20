北北基桃1200元月票方案 政院23日院會擬討論通過

媒體報導指出，行政院擬在 23 日院會通過「中央促進公共運輸使用方案」，其中，北北基桃生活圈月票約 1200 元，中彰投、南高屏等生活圈在千元以內。行政院長陳建仁今 (20) 日表示，疫後特別條例及特別預算就是要用來照顧通勤、租屋等族群，會按照各地區特性來設計方案，有詳細的結果會在院會報告。

立法院明 (21) 日將表決「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，一經三讀通過，行政院即會將特別預算案送請立法院審議，續經立院三讀後，始得動支相關預算。根據規劃，3800 億元中的 1000 億元將用於強化經濟及社會韌性，其中包括擴大公共運輸補貼。

交通部長王國材日前表示，已爭取特別預算，針對「促進公共運輸使用方案」部分，可分為交通月票及觀光公車兩類別，交通月票預計爭取 3 年 200 億元，用在北北基桃、中彰投、南高屏 3 個都會生活圈；觀光公車部分則有 25 億元。

王國材進一步指出，北北基桃的交通月票可望維持每月 1200 元費用，其餘地區收費則可能低於千元。

對於外界關注交通月票方案，陳建仁受訪時強調，疫後特別條例與特別預算就是要用來特別照顧租屋族、中低薪的購屋族，以及通勤族、學貸族。

陳建仁表示，無論是北北基桃、中彰投、南高屏方案，政府都會按照各地區的特性來設計，讓每一位國民都能得到很好的照顧，感謝交通部及相關部會，已經做了很好的規劃，有詳細的結果會在院會中報告。