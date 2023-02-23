政院通過疫後特別預算案 編列1417億元普發現金

行政院會今 (23) 日通過主計總處提報的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，將送請立法院審議，所需經費上限為 3800 億元，以前年度歲計賸餘支應、不舉債，其中 1417 億元將用於普發現金，通勤通學公共運輸票證方案編列 200 億元，中產以下房貸戶支持方案預算則為 165 億元。

主計總處公務預算處長許永議報告指出，特別條例第 3 條明定適用項目，可分為三大主軸，首先是撥補勞保及健保基金財務缺口；挹注台電資源，進行電價補貼。其次為普發現金，與全民共享經濟成果。

第三則為強化經濟及社會韌性，分別為減輕居住負擔及提高居住品質；擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；推動產業及中小企業升級轉型；加速擴大吸引國際觀光客；強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；減輕就學貸款人的負擔；擴大藝文消費及振興藝文產業。

從各部會預算編列情形來看，財政部方面，全民普發現金 1413 億元，交易手續費及 ATM 設機行變更設計費、網路服務等 4 億元。勞動部則撥補勞保基金 300 億元。

經濟部方面則編列 817 億元，從細項來看，撥補台電 500 億元，中小型事業貸款融資保證與利息補貼等 145 億元，輔導製造業低碳化與智慧化研發補助等 110 億元，完善產業基礎設施等 23 億元，推動商業服務業低碳化與智慧化等 13 億元，輔導中小企業運用智慧科技拓銷等 11 億元。

衛福部方面，編列 303 億元，其中撥補健保基金 200 億元，補助國民年金保險費 70 億元，加發低 (中低) 收入戶生活補助 23 億元，加發身心障礙者、中低收入老人、弱勢兒童及少年等生活補助 9 億元。

交通部則編列 274 億元，其中，通勤通學公共運輸票證方案 200 億元，加速擴大吸引國際觀光客 53 億元，觀光景點公共運輸提升 21 億元。另外，教育部獲得 220 億元預算，將用於疫後就學貸款補助方案。

農委會編列 268 億元，其中 142 億元將用於農業水資源蓄存及農田水利建設等 142 億元。內政部獲得 165 億元，用於撥補住宅基金辦理中產以下自用住宅貸款戶支持方案等住宅政策。文化部編列 23 億元，用於各項藝文振興方案及發放藝文消費抵用金。並有預備金 13 億元。