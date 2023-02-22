台灣中油提升自有油源 取得澳洲Dorado油田約10%工作權益

台灣中油近年積極提升自有油源占比，今 (22) 日宣布，昨日以全資子公司 OPIC Australia 名義與澳洲 Carnarvon 公司簽署「澳洲西北海域 Dorado 油田及鄰近探勘礦區買賣契約」，取得 Dorado 油田 (WA-64-L 生產礦區) 及其鄰近 WA-435-P、WA-436-P、WA-437-P 和 WA-438-P 四個探勘礦區各 10% 工作權益，不過全案尚待澳洲政府核准後生效。

中油表示，Dorado 油田位在澳洲西北海域 Roebuck 石油盆地，離岸約 110 公里、水深約 95 公尺，2018 年鑽探發現原油，經佐證證實蘊藏量規模後，在 2022 年獲頒為 WA-64-L 生產礦區。

中油進一步指出，目前油田開發計畫及前端工程設計均已完成，相關細部工程、採購及建設由礦區經營人—澳洲能源巨擘 Santos 公司積極籌備中，預估今年第四季完成最終投資決策 (FID)，而依照開發計畫，Dorado 油田將在 2027 年投產，尖峰生產階段油田每日可產原油 8 萬桶。

此外，組合取得之鄰近四個探勘礦區也深具油氣潛能，將持續進行探勘佐證計畫，增加礦區經濟效益。

中油補充，Carnarvon 公司是澳洲證交所上市公司，長期深耕澳洲西北海域油氣探勘，台灣中油完成交割取得本案 10% 工作權益後，Carnarvon 公司所擁有 Dorado 油田及鄰近探勘礦區的工作權益將降為 10-20%，其餘 70-80% 則為礦區經營人 Santos 公司所持有。

展望未來，中油說，公司多年來致力拓展國內外油氣探採業務，這次參與 Dorado 油田開發將可望增加我國自有油源占比，同時提高國家能源穩定供應能力，並透過能源合作深化在澳洲發展利基。