〈明基材法說〉Q1產能稼動率估維持7成 偏光板價格仍有壓

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (24) 日召開法說會，反映整體顯示器產業低谷，董事長陳建志認為，終端需求恢復尚需一段時間，短期偏光板價格仍有壓，總經理劉家瑞則補充，雖然目前產業庫存水準較上季降低，但預期首季產能稼動率仍將維持在 7 成上下。

劉家瑞表示，觀察面板在去年第四季到今年第一季，整體需求還是不高，因此就偏光片價格而言，認為首季仍需配合面板廠降價，加上產能並未完全開滿，因此，首季會優先爭取開產能，雖然短期電視、IT 產品都有部分急單產生，但估短期稼動率仍將維持在 70% 水準。

法人也關注明基材近年高附加價值產品布局狀況，劉家瑞坦言，由於產業需求不好，加上價格也往下降，因此比重稍有下滑，不過明基材仍會持續擴大加值高質化產品布局，更透露去年 OLED 偏光板已打進中國手機應用、今年占整體偏光應用比重可望成長至 1 成，此外，去年一款中國 VR 眼鏡也採用明基材的偏光片。

明基材去年第四季營收達 36.18 億元，季減 0.79%、年減 11.22%，毛利率 19.34%，季減 2%、年增 0.14 個百分點，營益率 2.78%，季減 1.18 個百分點、年減 2.3 個百分點，稅後純益 2.07 億元，季減 61.21%、年減 21.04%，每股純益 0.65 元，為近七季低點。

累計明基材去年營收達 155.4 億元、年減 5.7%，毛利率 19.81%、年增 1.26 個百分點，營益率 4.48%、年減 1.45 個百分點，稅後純益 12.95 億元、年減 33.4%，每股純益約 4.04 元，創下近九年新高。