美就業超預期背後藏隱憂 專家示警根基不穩

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-07 05:26

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據《CNBC》周五 (6 日) 報導，美國 5 月非農新增就業機會超出預期，但招聘行銷公司 Appcast 首席經濟學家 Andrew Flowers 警告，就業市場的根基已出現裂痕，可能為未來幾個月的勞工帶來困擾。

美國5月就業數據雖超預期，但年輕求職者處境艱難，知識型工作機會稀少。(圖:Shutterstock)

美國勞工統計局 (BLS) 新數據顯示，美國 5 月非農新增 13.9 萬個就業機會，超出預期，較 4 月的 14.7 萬個略有下降，失業率維持在 4.2%，而半失業率 (希望全職工作的兼職勞工比例) 則維持在 7.8% 不變。

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就業成長缺乏動能

Flowers 指出，從大局來看，就業市場正在「原地踏步」，情況比表面數字顯示的更糟糕。過去一年平均每月新增 14.4 萬個工作機會，若不計入疫情期間的下滑，這是 2011 年以來的最低水準。

目前大部分職缺來自醫療保健、休閒娛樂和照護服務業。這些部門通常是就業成長的主要動力。但 Flowers 擔心川普政府的《大而美法案》中的關稅和醫療政策將阻礙這些領域的發展。

該支出法案已通過眾議院，正由參議院審議中，內容包括大砍醫療補助預算 7000 億美元，同時讓民眾更難透過《平價醫療法案》取得健保，費用也將更加昂貴。

Flowers 表示，過去三年約占新增就業 30% 的醫療保健業若遭聯邦資金削減，恐怕會「殺死金雞」，因為醫療保健產業一直是推動就業成長的支柱。

而休閒娛樂業同樣面臨風險，企業會將關稅成本轉嫁給消費者，導致民眾減少消費支出。關稅政策已經開始產生負面效應，支撐 4 月就業成長的倉儲和零售工作已出現下滑。

Flowers 警告，未來就業成長過度依賴醫療保健業，形成「雞蛋放在同一籃子」的危險局面。

年輕求職者面臨困境

與此同時，求職之路仍然充滿挑戰。根據 ZipRecruiter 最新求職者信心指數，約 40% 求職者對當前職缺數量沒有信心，近三分之一預期六個月後職缺會更少。

Flowers 分析這是「內部人對外部人的勞動市場」，有工作的人處境還不錯，裁員相對較少、失業率穩定、薪資成長強勁。但求職者的處境截然不同，求職成功率持續下滑，特別是剛從高中或大學畢業的初階求職者。

他指出問題在於就業結構失衡。金融、行銷、銷售和軟體開發等知識型工作成長疲弱，專業和商業服務部門甚至在裁員。年輕人嚮往的科技、銀行、政府等工作正是表現最差的領域。