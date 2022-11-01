明基材業外貢獻Q3每股賺1.67元創高 擬斥31億元取得衛普實業過半股權

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (1) 日公布第三季財報，受惠業外貢獻挹注下，單季純益衝上 5.34 億元，較上季、去年同期倍增，每股純益 1.67 元，改寫單季新高紀錄，前三季純益則達 10.88 億元，賺贏去年全年，每股賺 3.39 元。

明基材也宣布將斥資 31.62 億元，取得衛普實業 51% 股權，強化醫療領域布局，相關交易案預計明年首季完成。

明基材第三季營收 36.46 億元，季減 11.31%、年減 9.89%，毛利率 21.34%，季增 0.78 個百分點、年增 0.84 個百分點，營益率降至 3.96%，季減 2 個百分點、年減 3.61 個百分點，稅後純益則在業外挹注下，達 5.34 億元，季增 104.04%、年增 99.27%，每股純益 1.67 元，創下歷史單季新高。

明基材今年前三季營收達 119.22 億元、年減 3.9%，毛利率 19.95%、年增 1.62 個百分點，營益率 5%、年減 1.21 個百分點，稅後純益同樣在業外挹注下，攀上 10.88 億元、年增 53.5%，並賺贏去年全年，每股純益達 3.39 元。

明基材今日董事會也通過擬斥資新台幣 31.62 億元，以每股不超過 88.58 元取得醫療及衛材製造大廠衛普實業 35700 仟股 (約 51% 股權)，未來將把衛普實業納入明基材醫療領域下，加速在醫療領域的技術開發及應用拓展。

明基材財務長王勝興表示，衛普實業是全球知名醫療及衛材上游材料製造廠，生產的水針不織布及 PE 膜，可應用醫療級防護衣、醫療紗布塊、看護底墊、柔濕巾、面膜、紙尿褲及衛生棉等，客戶涵蓋日本、歐美、亞洲等，是世界各大品牌知名企業指定使用的合格供應商。

明基材近年積極推動企業轉型，陸續跨足醫材、電池芯等領域，未來在衛普實業的加入下，可望進一步強化在醫療產業布局，明基材是全球顯示器材料解決方案商，將持續深化材料及 6 大製程核心技術交叉應用，發展機能膜、先進電池材料、生醫及織物等 4 大應用類別。