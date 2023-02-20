2月全尺寸電視面板持平 3月可望迎反彈

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日公布 2 月下旬面板報價統計，除顯示器面板小跌外，其餘各尺寸面板均與上月底持平，符合預期，不過 TrendForce 分析師胡家榕指出，2 月中國電視品牌提前啟動 618 備貨，帶動電視面板起漲，尤其非主流品牌將首當其衝，估 3 月電視面板將全面漲價，並力拚在旺季來臨前回到現金成本。

TrendForce 今日公布的 2 月下旬電視面板價格，32、43、55、65 吋電視面板報價分別為 29、50、83、110 美元，與上月底持平，為 2022 年 11 月以來連三個月走平。

胡家榕分析，2022 年 9 月面板廠為減少營業損失開始進行大幅度減產，一度讓面板價格止跌並小幅反彈，但隨著去年底電視品牌促銷備貨已進入尾聲，使漲勢僅短暫維持兩個月，面板廠則積極透過低稼動接單生產方式降低虧損。

隨著面板供應鏈恢復有序生產、電視產品庫存逐步回到正常水位下，胡家榕說，市場認為電視面板價格即將落底，觀察近日中國品牌就開始為 618 促銷展開備貨，也促使非主流品牌 2 月電視面板價格漲勢確立，其中，65 吋大尺寸 2 月估先反彈 2-5 美元，50 吋、55 吋也可望同步上漲 1-3 美元。

3 月隨著中國品牌持續進行 618、北美亞馬遜 Prime Day 促銷備貨下，胡家榕預期，將帶動全尺寸電視面板價格上漲，估 32 吋到 55 吋漲幅將達 3-5%，大尺寸 65 吋則上漲 7-9%，且預期此波價格將大幅調升，電視面板價格可望在下半年旺季備貨前重返現金成本水位。

TrendForce 也調查，估 2023 年首季全球電視需求受淡季需求衝擊，出貨量將季減 24.3%，僅達 4199 萬台，創下近 10 年同期新低，不過第二季中國品牌開始進入 618 大型電商促銷備貨期、加上 6 月也有 Amazon Prime Day 會員日活動，估電視出貨量將季增 8.7%，回升至 4564 萬台。

雖然電視面板即將出現反彈，但整體 IT 面板仍相對疲弱，TrendForce 研究副總范博毓說，考量目前處於淡季，需求偏弱，加上面板廠在顯示器面板價格策略想法仍未趨一致下，估 2 月 23.8、27 吋顯示器面板價格仍將下跌 0.1 美元，筆電面板則維持持平走勢。