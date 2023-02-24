〈MWC通訊大會〉緯穎攜英特爾 秀5G Open vRAN等邊緣運算伺服器

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 長期耕耘雲端資料中心 IT 基礎設備，今年也揮軍參加全球行動通訊大會 (MWC 2023)，並攜手英特爾 (INTC-US) 展出支援 5G Open vRAN、MEC (多接取邊緣運算) 的邊緣運算伺服器解決方案，瞄準智慧工廠、沉浸式娛樂、超低延 CDN 網路、XR 等應用。

緯穎表示，旗下 EP100G2 是一款 3U5N/3U3N 的短機箱伺服器平台，可選擇以 1U 或 2U 的伺服器節點組成，以因應不同規模的 5G Open vRAN 和 MEC 應用部署，此外，EP100G2 單 CPU 伺服器節點設計，也可望進一步簡化相關配置及管理。

緯穎同時宣布與英特爾合作，建構一系列短機箱邊緣運算伺服器，可執行 Intel FlexRAN 參考軟體、Intel DPDK、Intel Speed Select、其他 Intel 的網路及加速解決方案，採用第 4 代 Intel Xeon 的可擴充處理器，相較前一代伺服器，EP100G2 可為 vRAN 應用增加高達兩倍的容量。

因應下一代行動網路建設和邊緣應用，緯穎陸續加入 O-RAN ALLIANCE、Telecom Infra Project (TIP) 等開放技術聯盟與社群，透過 O-RAN ALLIANCE 的 Plugfest 活動和一系列的實際場域部署，積極建構緯穎在 5G 與邊緣運算的生態系夥伴。

緯穎分享，透過與中華電 (2412-TW) 在台灣、與 Ciena 在德國及美國、德國電信、HAWE Telekom 在波蘭以及 Telefonica 在西班牙的部署經驗，緯穎的邊緣運算伺服器已證明是 Open RAN CU/DU、智慧工廠、沉浸式娛樂、超低延遲 CDN 網路、XR 進行訓練等應用的最佳選擇。