〈美股盤後〉美中6月9日倫敦談判 標普升破6000點大關

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-07 05:20

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美國 5 月非農就業人數高於預期，美中貿易代表將於下週一 (9 日) 談判，美股標普 500 指數週五 (6 日) 突破 6,000 點心理關口，道瓊指數抹去 2025 年的跌幅。散戶逢低買入，特斯拉反彈。

美中6月9日倫敦談判 標普升破6000點大關 (圖：REUTERS/TPG)

一週來看，標普本週累計升 1.5%，道瓊週漲 1.2%。那指同期上漲 2.2%。

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美中局勢緩和，美國總統川普週五表示，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和美國貿易代表格里爾大使將於週一在倫敦與中國代表會面，討論貿易協議。

川普補充說，此次會談「應該會非常順利」，此言引發人們對美中貿易協議可能取得進展的樂觀情緒。

非農就業人數超乎預期，美國勞工部今天表示，美國 5 月非農就業新增 13 萬 9000 人，超乎市場預期，不過，前兩個月的就業數據合計被下修 9.5 萬人；失業率維持在 4.2% 不變，時薪月增幅達 0.4% 優於預期。

繼 5 月就業數據超出預期後，川普再次批評聯準會的貨幣政策「太遲了」，敦促聯準會盡快降息。

美股週五 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 443.13 點，或 1.05%，收 42,762.87 點。

那斯達克指數上漲 231.5 點，或 1.2%，收 19,529.95 點。

S&P 500 指數上漲 61.06 點，或 1.03%，收 6,000.36 點。

費城半導體指數上漲 27.13 點，或 0.54%，收 5,038.06 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 91.02 點，或 0.65%，收 14,184.56 點。

標普 11 大板塊無一收黑酬，能源類股領漲 (1.99%)，其後依序為通訊服務 (+1.88%)、非必需消費品 (+1.64%) 及金融類股 (+1.22%) (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭集體收紅。Meta (META-US) 上漲 1.91%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 3.25%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.72%。

台股 ADR 同步走強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.90%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.73%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 彈升 3.67% 至每股 295.14 美元。週四馬斯克和川普之間的公開爭執導致特斯拉市值在數小時內蒸發約 1500 億美元，白宮週五表示，川普對與馬斯克通話不感興趣，馬斯克一度放話要 SpaceX 讓龍飛船退役，但數小時又低頭率先撤回威脅。

博通 (AVGO-US) 重挫 5.00% 至每股 246.93 美元。博通預估第三季營收約 158 億美元，略高於市場預期，但未能給投資人留下深刻印象，投資人希望在人工智慧熱潮的推動下實現顯著成長。

運動服飾公司 Lululemon (LULU-US) 下殺 19.80% 至每股 265.27 美元。Lululemon 將全年每股純益預期從 14.95 美元至 15.15 美元下調至 14.58 美元至 14.78 美元，主要受關稅相關壓力的影響。

電子簽名軟體公司 DocuSign (DOCU-US) 下調全年營業額預期並宣布了 10 億美元的股票回購計畫後，該股暴跌 18.97%。

經濟數據

美國 5 月非農新增就業報 13.9 萬人，預期 12.6 萬人，修正後前值 14.7 萬人

美國 5 月失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.2%

美國 5 月平均每週工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 5 月平均每小時薪資年增率報 3.9%，預期 3.7%，修正後前值 3.9%

美國 5 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 5 月勞動參與率報 62.4%，前值 62.6%

華爾街分析

Jefferies 在一份報告中表示：「薪資壓力可能會繼續抑制服務業通膨，並將限制聯準會降息的能力。」

Principal 資產管理公司全球首席策略師 Seema Shah 研判：「聯準會正行走在狹窄道路上。儘管他們預期經濟將放緩，但持續的貿易不確定性極易導致貨幣政策失誤。大小企業都暗示計劃保留員工以度過關稅風暴，就業市場可能僅會小幅走弱，這進一步降低聯準會出手的緊迫性。」

StoneX 全球市場研究主管 Matthew Weller 表示：「雖然據我所知，沒有人為此做過任何預測，但標普 6,000 點是具有重要心理意義的關口，8 個月來，市場一直難以在該水平站穩腳跟。」