明基材強攻車用布局 與MIH合作著重三大領域

偏光板廠明基材 (8215-TW) 近年積極布局多元事業，以降低營運受顯示器產業波動影響程度，上周在台北國際建築暨建材展中更攜手友達 (2409-TW)，發表獲綠建材標章認證的 PDLC 智慧調光膜產品，總經理劉家瑞透露，調光膜產品未來也可應用在汽車天窗、車窗等，目前正與歐美車廠、鴻海 (2317-TW)MIH 聯盟等合作中。

明基材已是鴻海旗下電動車開放平台聯盟 MIH 成員之一，據悉，雙邊合作目前著重在三大領域上，除既有顯示器應用、車用隔離膜事業外，最新亮相的智慧調光膜產品，也可望應用在 MIH 已亮相的車款天窗上。

劉家瑞分享，智慧調光膜應用在汽車領域上，將能達到隱私、隔熱、隔絕紫外光的節能降耗特性，雖然車載產品因認證時間長，預期還要一段時間發酵，且礙於法規限制，目前僅能從天窗、後座車窗應用著手，但看好未來仍將是一大成長商機。

觀察明基材近年逐步擴大車用領域布局，除攜手生態系夥伴進攻車用顯示器產品外，自行開發的電池隔離膜也報捷，陸續打入日系油電混合車，中國、泰國等地的大巴及電動船供應鏈，今年 6 月更是鴻海高雄新建電芯研發暨試量產中心動土典禮的座上賓，未來可望在車用市場中扮演關鍵角色。

本業營運方面，雖然整體顯示器產業持續低迷，但明基材非顯示應用相對有撐，11 月營收達 12.4 億元，連三個月回升，月增 6.4%、年減 5.5%，累計今年前 11 個月營收達 143.29 億元，年減 4.6%。