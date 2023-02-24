台股禁空令解除，融券一個月後捲土重來？

永誠資產管理處指出，認為「解除禁空令，融券可能捲土重來」是件好事，多、空兩方都開心。看多者，想著目前高檔震盪就缺空單軋空；看空者則是除了個股期貨以外，多了一個流動性高的個股放空工具，政府把禁空令枷鎖解除，有多有空，這代表多空回歸公平對決。

Q1：禁空令解除後，融券何時捲土重來？馬上嗎？

Q2：解除禁空令對台股行情，真的有短期利空影響？

以下內文，分別解答以下兩個問題

2/24 金管會解除禁空令

實際牽涉到 4 大限制，1~3 條與法人較相關，3~4 條與散戶、非法人投資人較相關，以下簡單彙整:

1. 「調降每日盤中借券賣出委託數」，調整回復

2. 「調升有價證券最低融券保證金成數」，調整回復

3. 「當日收盤價跌幅達 3.5% 以上，次一交易日平盤以下不得放空」，限制解除

4. 「放寬抵繳信用交易 (融資、融券) 應補繳差額擔保品範圍措施」，取消

簡而言之，所有在去年下半年的放空限制，全數調整回原樣，不再強加放空限制

受股東會前的融券強制回補影響，券增時點以往落在 3 月底

台股現行法令規定，會計年度結束後 6 個月內，必須召開股東常會，因此 6 月底以前必須召開，而開會前停止過戶 60 日，停止過戶日前 6 交易日將進行融券強制回補，並停券 4 日。

因此 5~6 月的股東會旺季，其對應的融券強制回補潮，每年多半落在 3~4 月，以下兩圖，「分別為上市、上櫃指數，分別對應融資餘額、融券張數、借券賣出餘額逐日增減變化。」

標示紅色圓框為融券餘額低檔，雖然發股息前也有融券強制回補，但不是每家公司都配息，配息時點也較分散，因此往年融券低檔就落在 3~4 月的強制回補潮，而往往 3 月底~ 4 月初是低點，今年不會再有疫情干擾，原則上時序並不會有太大變化。

標示綠色圓框為借券賣出餘額，專業法人在放空操作上，往往利用股票期貨或其他衍生商品進行，也因投資部位大，多半利用流動性更好的指數期貨進行 beta 避險，因此個股的借券賣出反而比起融券，更值得觀察、研判法人的放空動向，目前上市市場開始結束回補並轉增，上櫃更是持續增加 (不畏限空令)，因此上櫃的生技、半導體權值類股將值得優先關注的法人空方攻擊指標!

結論：影響行情的是趨勢，政策能改變的僅是連動的效率 (時間差)

台灣是高度倚賴外貌的國家，金融上雖有限制但絕對談不上封閉，新台幣的交易量在外匯市場排名並不低，因此影響行情的是國際趨勢，單單倚靠政策，並不能扭轉多空趨勢。

只有像去年國際股債都在築底，台灣因中美台外交風波，多跌一陣子、超跌時，國安基金進場，搭配外交情勢趨緩，才扭轉了台股的絕境，瞬間觸底急彈上漲，因此目前台股與國際股市連動大致順利，就不存在政策改變趨勢的力量，擔憂修正下跌，主因應是債市先行波段修正，這才是最需擔憂的點。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。