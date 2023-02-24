Netflix調降訂閱月費 股價大跌 小摩：市場過度反應 快趁機買進！

在華爾街分析師評估國際市場進來的降價潮後，串流媒體巨擘 Netflix (NFLX-US) 周四 (23 日) 股價下跌，但摩根大通分析師看到買進機會。

根據統計分析機構 Ampere Analysis，Netflix 已調降 100 多個領土上的訂閱月費，包括中南美洲、撒哈拉以南非洲、中東、北非，中歐和東歐，以及亞太地區。Netflix 最大市場北美和西歐則沒有減價。

針對新客戶或現行客戶，基本方案月費調降 20% 至近 60%，Ampere 估計，適用降價的訂閱用戶超過 1000 萬人。

Netflix 表示不針對第三方機構的研究和估計發表評論。Netflix 周四大跌 3.35%，收每股 323.65 美元。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 周四報告指出，市場對此反應過度，應趁股價回調時買進。他給予該股「加碼」評級，目標價 390 美元，較現行股價隱含漲幅 20% 以上。

「整體而言，降價行動集中在較小型、更新興的市場，大部分尚未本地化定價，而且以美元計價。在 Netflix 於 2016 年全球推出時，針對較富裕用戶進行更廣泛的基礎定價。我們認為，此回降價是比照 2021 年 12 月印度市場降價的路徑，該舉動是為了更符合消費者人口統計數據。」

他預期此回降價僅會令營收總額減少 2% 至 4%，因為許多相關市場的訂閱者平均支付費用已經下降。

「這是我們的估計，且降價也可能吸引更多人訂閱，從而抵消營收總額下降的衝擊。我們也認為，該公司公布第四季財報時，可能已預料到這些降價行動。」