這4國用戶先收費！Netflix概述帳密共享規定 主帳號下可設2個子帳號

串流影視公司 Netflix (NFLX-US) 周三 (8 日) 概述共享密碼規範，並立即適用於加拿大、紐西蘭、葡萄牙和西班牙的用戶，為該公司設法自用戶帳密共享行為增闢營收的最新策略，3 月可望在美國推出。

上述 4 個國家的用戶必須將 Netflix 帳戶設定「主要位置」，且可增設 2 個子帳號提供不住在該位置的用戶。

自第四個用戶起，每個用戶必須增收月費：加拿大 7.99 加元，紐西蘭 7.99 紐元，葡萄牙 3.99 歐元，西班牙 5.99 歐元。

Netflix 產品創新總監 Chengyi Long 表示，目前超過 1 億個家庭共享帳戶，這大大影響 Netflix 投資新電視和電影節目的能力。

Netflix 正在美國境外測試其共享密碼的限制，今年 3 月將在美國境內推出，以加拿大標價或可推知屆時美國用戶所需繳付的費用。

Netflix 周三宣布該消息時便立即適用，其介面增加「管理訪問和設備」的頁面，允許用戶管理擁有權限訪問其帳戶的名單，並計劃根據用戶反饋重審和完善該管理頁面。

倘若單一帳戶設置超過最大數量的個人資料，用戶可將多出來的個人資料移轉到新帳戶以免支付額外費用。移轉後的個人資料將保留原始帳戶中所有個性化推薦與觀看歷史記錄。

由於串流媒體競爭激烈，2022 上半年 Netflix 訂閱人數流失，促使該公司認真看待帳密共享，並推出廣告版訂閱方案，吸引希望低價收看的族群。此舉激勵第四季新增訂閱 766 萬人，遠大於華爾街預期新增的 457 萬人。