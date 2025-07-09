鉅亨網編譯段智恆 2025-07-09 03:00

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川普亂歸亂！美銀照樣喊標普500指數年底衝到6300點(圖：REUTERS/TPG)

美銀策略師蘇布拉曼尼安 (Savita Subramanian) 與霍爾 (Jill Carey Hall) 周二 (8 日) 在報告中指出，儘管當前面臨政策不確定性升高、長天期公債殖利率攀升等挑戰，美股企業仍維持財測透明度，顯示企業韌性。他們將今年底標普 500 目標自 5,600 點調升至 6,300 點，並設定 12 個月目標為 6,600 點。

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根據周二紐約上午 11 點 27 分的盤中報價，標普 500 指數報 6,222 點，離年終新目標仍有約 1.1% 的上漲空間。

美銀報告指出，即使市場持續受到「大而美法案」(One Big Beautiful Bill) 和貿易談判未定影響，企業財報預期變動幅度仍維持在疫情期間低點，象徵每股獲利 (EPS) 預估分歧度偏低，反映企業營運指引趨穩。第二季財報季預計將於本周正式展開。

策略師強調，自新冠疫情以來，企業已成功適應匯率、通膨與利率的波動，部分企業若無法應對則已退出指數，整體標普 500 獲利率不受撼動。

標普 500 指數自川普 4 月 9 日暫緩部分激烈關稅計畫以來持續上揚，並創下自 2023 年以來最佳單季表現，目前已逼近歷史新高。儘管如此，兩位策略師認為短線上「缺乏明顯催化劑」，指數可能進入整理格局，但中長線仍看好股市表現。