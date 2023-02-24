Netflix調降全球30多國訂閱價格

隨著市面上可選擇的串流平台越來越多，Netflix(NFLX-US) 最近幾周調降全球 30 多國的訂閱價格，試圖透過降價來留住或吸引用戶。

據《華爾街日報》(WSJ) 報導，Netflix 近期的降價活動遍及葉門、約旦、利比亞和伊朗等中東國家、撒哈拉以南的非洲市場如肯亞，以及克羅埃西亞、斯洛維尼亞、保加利亞等歐洲國家。

拉丁美洲部分，尼加拉瓜、厄瓜多和委內瑞拉的訂閱價格均被調降，亞洲地區則有馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓等。降價活動僅適用於部分方案。

Netflix 發言人於聲明證實，公司正在更新部分國家 / 地區的定價，但未提供受影響地區的具體資訊。

Netflix 周四 (23 日) 收盤下跌 3.35%，至每股 323.65 美元。該股過去 12 個月來跌約 12%。

談到 Netflix 的降價行動，瑞銀分析師 John Hodulik 認為這違背了近期的趨勢，不只是 Netflix，對整個串流媒體產業來說都是如此。Netflix 降價之際，包含 Disney+、Hulu 和 Sling TV 在內等串流平台都在近期抬高價格。

事實上，Netflix 高層上月才在討論調高訂閱價格，而非調降。聯席執行長 Greg Peters 當時表示，正在尋找能夠承受抬價的地區，以便為新的內容投資挹注資金。

Netflix 調整價格的行動凸顯出，這些大型串流業者正設法找出實現用戶成長和海外營收的最適定價組合。現在消費者可從有線電視業者、地區串流媒體服務或是大型全球平台取得內容，隨著平台選擇越來越多樣，包含迪士尼的 Disney+、Warner Bros. Discovery 的 HBO Max 和派拉蒙的 Paramount + 等服務都積極朝向海外擴張。

Netflix 上月公布去年 Q4 新增用戶 766 萬人，輕鬆超越市場預期，且四大主要市場均實現用戶成長，但平均每個訂戶的貢獻營收卻從每年 11.74 美元下滑至 11.49 美元。