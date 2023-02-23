〈美股早盤〉科技股撐腰 主要指數開高 輝達漲逾12%

輝達 (NVDA-US) 上季亮麗財報加持早盤股價漲逾 12%，帶動科技股走高，美股主要指數周四（23 日）開高，不過美國上周初領失業金人數意外下滑，加劇市場對聯準會（Fed）將在更長時間內繼續升息的擔憂。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 3%。

Fed 本月會議紀要顯示，幾乎所有官員都支持升息 1 碼（25 個基點），少數與會者贊成在此次會議上升息 2 碼（50 個基點）。Fed 認為通膨升溫風險是影響經濟前景的關鍵因素，而「暫停升息」一詞在會議紀要中只出現一次。

經濟學家表示，日益頑強的通膨將促使 Fed 把利率提高到更高的峰值水準，並在今年全年維持這一水準。另外預估 3、5 月將升息 1 碼（25 個基點），把利率推至 5.25% 的高點。經濟學家認為，在今年剩下時間內，Fed 將維持利率不變。

隨交易員重新消化升息和經濟成長預期，美國公債殖利率自 2 月來攀升。這可能會進一步替美股反彈帶來阻力，風險資產去年因為美債殖利率迅速攀升而委靡不振。過去一個月，基準的美國公債 10 年期殖利率已回升至 3.9% 上方，周三收在 3.92%，遠高於今年 1 月的 3.32% 的低點，也高於 2022 年年底的 3.88% 水準。

紐約聯準銀行總裁威廉斯昨日表示，Fed「絕對」致力在未來幾年將通膨降至 2% 的目標，方法是在供應受限的情況下降低需求。至於如何達成目標，威廉斯認為，Fed 需要採取進一步措施，在供應受限的情況下降低需求，以穩定物價。

經濟數據方面，美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.2 萬人，低於市場預期的 20 萬人，較修正後前值 19.5 萬人減少 3 千人，人數連續 6 周低於 20 萬，整體就業市場強勁。

另外，美國商務部同日公布最新數據顯示，美國 1 月核心個人消費支出（PCE）物價指數折合年率修正值報 4.3%，高於預期的 3.9%，連續 7 個月放緩，創 2021 年 10 月以來最小增幅；上季消費者支出季增年率修正值報 1.4%，預期 2%，前值 2.1%；美國第四季實質國內生產毛額（GDP）修正值報 2.7%，預期 2.9%，前值 2.9%。

截至台北時間周四（23 日）22 時許：

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤上漲 2.42%，至每股 97.07 美元

阿里巴巴上季財報亮眼，營收成長 2.1% 至人民幣 2,477.6 億元，高於市場預期的人民幣 2,458.7 億元；上季淨利報人民幣 457.46 億元，高於市場預期的人民幣 444.37 億元；調整後每 ADS 報人民幣 19.26 元，高於市場預期的人民幣 16.57 元。阿里巴巴在上季以約 33 億美元回購 4,540 萬股美國存託股。

Lucid(LCID-US) 早盤下跌 12.91%，至每股 8.69 美元

美國電動車新創公司 Lucid 上季營收年增近 9 倍至 2.577 億美元，但低於市場預估的 3.03 億美元，去年同期為 2,639.2 萬美元；淨損報 4.726 億美元，去年同期虧損 10.457 億美元；每股虧損 0.28 美元，去年同期每股虧損 0.64 美元。值得注意的是，由於製造方面遇到困難，Lucid 去年全年僅生產 7,180 輛電動車，遠低其最初預估的 20,000 輛。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.26%，至每股 96.04 美元

亞馬遜的雲端運算部門將擴大與人工智慧新創公司 Hugging Face Inc. 的合作，後者正在開發與 ChatGPT 競爭的產品。亞馬遜雲端科技將上架 Hugging Face 的產品，其中包括一個與 OpenAI 的 ChatGPT 技術競爭的語言升成工具，提供給希望將這些工具作為自己應用程式構建模組的雲端客戶。

今日關鍵經濟數據：

美國去年第四季 GDP 季增年率修正值報 2.7%，預期 2.9%，前值 3.2%

美國去年第四季 GDP 消費者支出季增年率修正值報 1.4%，前值 2.3%

美國去年第四季個人消費支出（PCE）物價指數季增年率修正值報 4.3%，預期 3.9%，前值 4.7%

美國上周初領失業金人數報 19.2 萬，預期 20 萬，前值 19.5 萬

美國上周續領失業金人數報 165.4 萬，預期 170 萬，前值 169.1 萬

華爾街分析：

長期以來一直看空美股的摩根士丹利策略師 Mike Wilson 表示，儘管美股今年可能走低，但預料期將在 2024 年完全收復失地，並創下歷史新高。儘管美股短期內仍面臨諸多問題，但市場應該能夠消化所有這些問題，最終擺脫它們。