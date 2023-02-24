零件有問題 Lordstown暫停生產與交付電動車 盤中股價崩逾14%

電動車新創公司 Lordstown Motors 周四（23 日）表示，將暫時停止生產和交付 Endurance 電動皮卡，原因是部分零件有性能和品質的問題，目前該款電動皮卡車目前僅生產 31 輛。至於工廠會閒置多久，Lordstown 拒絕給出預測，不過可能會在 3 月的財報電話會議上更新近況。消息傳出後，Lordstown 盤中股價重挫逾 14%。

截稿前，Lordstown(RIDE-US) 盤中股價下跌 14.23%，每股暫報 1.05 美元。

Lordstown 表示，公司團隊正在與供應商合作，分析每個問題的根本原因和潛在的解決方案，並說：「在某些情況下，可能包括零件設計修改、改造和軟體更新」。

另外，Lordstown 還將主動召回 19 輛 Endurance 電動皮卡，以解決「可能導致車輛駕駛時失去動力的特定電力連接問題」。該公司發言人 Colleen Robar 說，目前不清楚召回的車輛是否有任何傷害事件，但強調這些問題不會導致火燒車。另外她拒絕透露該公司自去年 9 月投產以來共生產和交付多少車輛。

根據 Lordstown 上月的一份監管文件，截至今年 1 月 3 日，已生產 31 輛電動車並向客戶交付了其中 9 輛，不過這與該公司預估的 2022 年交付 50 輛相距甚遠，另外還預估在今年交車量進一步提升，9 月開始量產首批 500 輛電動車。

Lordstown 執行長 Edward Hightower 在新聞稿中表示，目前在解決 Endurance 電動皮卡問題已取得重大進展，但在恢復生產與交付前需解決潛在問題。

CNBC 報導指出，Lordstown 計劃在 3 月 6 日即將舉行的財報電話會議上就這些問題現狀提供詳細資訊與更新。另外，該公司的投資人鴻海 (2317-TW) 也生產 Endurance 皮卡，但該公司並未對此事回應置評請求。