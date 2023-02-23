〈財報〉AI運算需求火熱 輝達本季營收前景看俏 盤後強彈逾8%

繪圖晶片 (GPU) 大廠輝達 (Nvidia) 周三 (22 日) 公布上季營收與獲利均較去年同期下滑，但優於預期的財報和樂觀的營收前景，仍帶動盤後股價強彈逾 8%，說明輝達搶進人工智慧 (AI) 處理器的戰略，正幫助公司應對個人電腦 (PC) 晶片需求低迷的影響。

FY24 Q1 財測 v.s. Refinitiv 共識預期

營收：65 億美元 v.s. 63.3 億美元

輝達執行長黃仁勳在電話會議上表示，AI 正處於轉捩點，各大企業為了開發機器學習軟體，紛紛向輝達採購晶片，生成式 AI(Generative AI) 的能力與多功能性，讓企業更積極開發和部署 AI 。

在黃仁勳的領導下，輝達正努力將其在 GPU 市場的主導地位，轉化為深耕 AI 市場的強勁動能，最新展望也凸顯出，該公司進軍 AI 運算晶片市場的努力正在取得成果。

輝達 (NVDA-US) 周三收盤小漲 0.48% 至每股 207.54 美元，在公布樂觀的財報與財測後，盤後股價勁揚 8.5%。該股今年迄今已漲約 42%，是費半成分股當中表現最佳的股票。投資人押注 ChatGPT 催生的需求，將有助於推動輝達訂單成長。

FY23 Q4(截至 1/29) 關鍵財報數據 v.s. Refinitiv 共識預期

營收：60.5 億美元 (年減 21%) v.s. 60 億美元

(Non-GAAP) 毛利率：66.1%(去年同期為 56.1%)

(Non-GAAP)EPS：0.88 美元 (年減 33%) v.s. 0.81 美元

各部門營收

資料中心：36.2 億美元，年增 11%

遊戲：18.3 億美元，年減 46%

專業視覺化：2.26 億美元，年減 65%

車用和嵌入式：2.94 億美元，年增 135%

按部門表現來看，包含 AI 晶片的資料中心業務持續成長，上季營收約 36 億美元，年增 11%，可望繼續從 ChatGPT、微軟 Bing 的 AI 聊天機器人等 AI 軟體中獲益。

至於高度仰賴個人電腦 (PC) 產業的遊戲業務，上季營收一如預期下滑，年減 46% 至 18.3 億美元。該公司解釋，晶片銷量之所以下滑，主要是因為客戶庫存過多。

規模較小的專業視覺化業務營收約 2.2 億美元，年減 65%；包含車用晶片在內的車用和嵌入式業務營收為 2.9 億美元，較去年同期翻倍。