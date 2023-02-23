黑石集團將為其第4支戰術投機基金募資100億美元

知情人士透露，全球最大的私募股權公司黑石 (Blackstone Inc)(BX-US) 將為其戰術投資機遇戰略籌集多達 100 億美元的資金，讓其能夠靈活地投資一系列資產。

《路透》之前報導，黑石集團已為其 Tactical Opportunities Fund IV 籌集了約 50 億美元，高於最初的募資目標 40 億美元。消息人士指出，它還通過獨立管理帳戶向投資人額外籌集了 50 億美元，這些投資者將與主力基金一起投資。因此事列為機密，消息人士拒絕透露姓名。

黑石將其戰術機會基金作為提供「投機資本」的產品進行行銷，不限於任何行業、地域或特定資產組，使其能夠進行從數據中心和港口到約會應用程式和女裝的投資。

自 2012 年首次推出以來，黑石已經籌集了 3 支戰術投機基金，累計向投資人籌集約 164 億美元。

根據加州公共雇員退休系統的數據，截至去年 6 月，分別籌資 40.9 億美元和 67 億美元的黑石戰術投機基金 II 和戰術投機基金 III，分別產生了 14.1% 和 11.7% 的淨內部回報率。

透過這支戰略基金，黑石以 12 億美元價格收購了女裝品牌 SPANX Inc 的多數股權，並在 2021 年 IPO 前斥資 30 億美元取得交友應用程式 Bumble Inc (BMBL-US)。它也同時收購了包裝產品公司 Sustana Group 和加州化妝品公司 ZO Skin Health。