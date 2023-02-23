傳Meta準備新一輪裁員 規模達數千人

華盛頓郵報（The Washington Post）周三（22 日）援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 計劃進行新一輪的重組和裁員，可能會影響數千名員工。

知情人士表示，Meta 計劃將一些領導層推到沒有下屬的較低職位，從而讓該公司執行長祖克柏和公司實習生之間的管理層級扁平化。隨著團隊規模擴大，其他經理最終可能會管理更多員工。另外 Meta 內部的一些人預估，被換工作的員工最終可能會辭職，進而直接削減公司員工數量。

該名知情人士還說，除針對管理層，Meta 還在考慮更傳統的裁員，包括削減一些計畫和職缺。這些針對公司和全球各地部門的舉措可能不會立刻實施，但可能會在未來幾個月內在公司範圍內實行。

對此報導，Meta 發言人 Dave Arnold 拒絕發表評論，不過他表示可以參考祖克柏之前的公開言論。

祖克柏本月早些時候對投資人表示今年是「效率年」，並向投資人承諾將削減中階管理層人員，加快公司的決策速度，而這暗示進一步裁員的可能性。

知情人士還說，Meta 高層正在評估用最便宜的方式完成最必要的任務，預料裁員會對非工程崗位的員工產生不成比例的影響，高層將會以績效評分、工作職責和薪資來確定裁撤範圍。

報導指出，Meta 最新的削減成本舉措是近幾個月來科技公司裁員浪潮的一部份。上個月 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)宣布裁員 1.2 萬人，約占其員工總數的 6%。微軟 (MSFT-US) 最近也宣布將裁員 1 萬人，亞馬遜 (AMZN-US) 則表示將裁員 1.8 萬人。

截稿前，Meta(META-US) 盤中股價下跌 0.41%，每股暫報 171.37 美元。