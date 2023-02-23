華德動能拿下二客運業者逾5億元大單 今年分批交車認列

電動巴士大廠華德動能 (2237-TW) 今 (23) 日宣布，與 iBus 台灣愛巴士交通聯盟之中鹿汽車客運、巨業交通簽約，兩大業者將分別採購 33、16 輛示範型電動低地板大巴，合約總金額约 5.12 億元，預計今 (2023) 年分批交車。

華德動能說明，此次簽約的中鹿客運 (45 路、99 路、105 路、525 路) 和巨業交通 (305 路) 配置於大台中市區，停靠各級學校、醫院、交通要點，營運路線連通大台中地區的山線與海線，其中，巨業交通的 305 路更是首條全程行駛台灣大道 (台中火車站至沙鹿) 的電動公車。

為因應國內外訂單需求快速成長，華德台中港廠區興建全新電動巴士工廠，已於去年正式量產，產能逐年攀升，每年可生產至少 1700 輛電動巴士整車，以及底盤三電超過 1 萬套。

為加速生態系創新服務的布局，華德動能已併入台灣公共運輸管理系統占有率超過 70% 的銓鼎公司。

華德動能說明，銓鼎是國內唯一有能力提供電動巴士營運場站建置、儲能系統和智慧充電排程的廠家，可有效降低客運業者電網負擔；不僅如此，銓鼎的公車營運管理平台系統，與國內某家科技廠商合作，軟體管理系統成功已導入越南最大集團 VinGroup 旗下電動巴士廠商 VinBus 大量使用。

華德去年獲核准 270 輛示範型電動巴士，核准車輛數超過交通部示範計畫數量 50% 以上，其中，2021 年示範型核定數已 100% 交車，遠遠領先其他示範型業者。