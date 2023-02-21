臺慶科車用添新動能 取得陸系電動車電池大廠認證

電感廠臺慶科 (3357-TW) 積極衝刺車用布局，近期再傳好消息，通過中國電動車電池大廠認證，完成產線審查，加上既有美系、陸系電動車龍頭，以及歐洲豪車大廠等客戶出貨暢旺，掌握多家關鍵車廠訂單，且網通需求也持穩，帶動今年營運重返成長。

臺慶科表示，目前車用需求相對穩健，訂單能見度達 6 個月，依照內部預估，既有客戶就可望推升全年車用業績成長 1 成，未來新加入的陸系客戶釋出訂單，將帶動車用事業營收增幅進一步提升。

臺慶科車用電感應用範圍包含先進駕駛系統的鏡頭與雷達、娛樂系統的儀表板與介面控制、車身系統的控制與車燈、電動系統的電池管理、電子方向盤等舒適性配件。

除了車用產品，網通也是臺慶科今年看好另一應用，除了客戶受惠各地標案重啟、東南美洲市場快速成長，同步推升臺慶科的電感、濾波器等元件出貨。

另一方面，臺慶科也布局低軌衛星，間接打進美系龍頭衛星地面接收設備，除了毛利率較高，隨著該客戶衛星數量及服務用戶增加，將對營收獲利帶來穩定支撐。

以臺慶科各應用營收比重來看，通訊電子佔 30%、電腦 30%、車用 24%、消費電子 10%、其他 6%。公司預估，在新客戶、新訂單加持下，車用占比將穩定朝 30% 前進。