電動車追上汽油車價格 特斯拉售價如今較美新車均價便宜近5000美元

美電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在過去一個月於多個主要市場連續降價後，旗下電動車銷售量因此推升。有數據顯示，特斯拉的 Model 3 售價如今比美國汽新車的均價還要低將近 5000 美元，是特斯拉電動車低於新車均價幅度最大的一次。

在特斯拉對 Model 3 的售價進行了 2 次調降後，如今最低價的特斯拉電動車起價為 42990 美元，其中還不包含於今年 1 月份生效的美國稅收抵免優惠，價格可再降 7500 美元。對於符合條件的消費者來說，一台特斯拉電動車的售價最多可降至 35500 美元，較美國新車均價低了將近 12500 美元。

多年來，汽車產業投資人持續在押注電動車何時能與燃油車價格追平。可以肯定的是，特斯拉 Model 3 顯然已經突破了那條價格線。在沒有稅收優惠或燃料費用節約的情況下，Model 3 如今的價格較較爭對手 BMW 3 系列還低 800 美元。

特斯拉先前宣布，去年第四季交車量為 405,278 輛，創下單季最高紀錄，但交付量仍不如分析師原估的 420,760 輛。全年交車量為 131 萬輛，較前年躍增 40%，但交付量仍未達 50% 成長目標。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 先前曾表示，客戶訂單在第一輪降價後大幅成長，約為公司 1 月產量的兩倍，顯示激進降價行動成功激發電動車需求。

不過，該公司日前又宣布調整 Model Y 和 Model 3 在美國市場的售價，將前者調漲 1000 美元，後者調降 500 美元。