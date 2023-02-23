美股重點新聞摘要2023年02月23日

今日操盤前瞻

美股財報 (2/22 盤後)：輝達 (NVDA)、eBay(EBAY)、Lucid(LCID)、Etsy(ETSY)

南韓央行公布利率決議

美國 Q4 GDP、消費者支出修訂值、上周失業金數據

美股財報 (2/23 盤前)：阿里巴巴 (BABA)、網易 (NTES)、Moderna(MRNA)

Fed 會議紀要：傾向持續升息抑制通膨 警告美股估值過高

聯準會 (Fed) 週三 (22 日) 公布的最新會議紀要顯示，聯準會官員傾向支持進一步升息抑制通膨、警告美股估值過高，以及擔憂債務上限談判過長恐帶來重大金融風險。閱讀全文...

AI 運算需求火熱 輝達本季營收前景看俏 盤後強彈逾 8%

繪圖晶片 (GPU) 大廠輝達 (Nvidia) 周三 (22 日) 公布上季營收與獲利均較去年同期下滑，但優於預期的財報和樂觀的營收前景，仍帶動盤後股價強彈逾 8%，說明輝達搶進人工智慧 (AI) 處理器的戰略，正幫助公司應對個人電腦 (PC) 晶片需求低迷的影響。閱讀全文...

Lucid 上季營收、今年產量預測都讓人失望 盤後暴跌 11%

美國電動車新創公司 Lucid 上季營收不如市場預期，反映生產困境，而且訂單減少，對今年產量預測也遠低於市場所料，衝擊周三 (22 日) 盤後股價狂瀉 11%。閱讀全文...

傳 Meta 準備新一輪裁員 規模達數千人

華盛頓郵報（The Washington Post）周三（22 日）援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 計劃進行新一輪的重組和裁員，可能會影響數千名員工。閱讀全文...