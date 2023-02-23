〈紐約匯市〉Fed會議紀要發布後 DXY徘徊六周高點

在消化聯準會 (Fed) 會議紀要釋出的訊息之後，美元指數周三 (22 日) 上揚，徘徊在六周高點附近。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.40%，至 104.59，距離上周觸及的逾五周高點不遠。

包含 2 月初發布的非農就業報告在內，一連串的強勁經濟表現，近期帶動美元指數反彈。

周三公布的會議紀要顯示，Fed 官員們認為，美國通膨仍高於 2% 目標水平，且勞動力市場依舊非常吃緊，工資和物價均面臨上行壓力。

Fed 官員表示，雖然過去三個月的通膨數據，顯示每月的物價增速有所放緩，但需要有更多證據表明物價廣泛回落，才能確定通膨處在持續下行的路徑上。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 同日警告，今年央行必須讓通膨持續下滑至 2% 目標，否則可能會重蹈 1970 年代的覆轍。

根據 Refinitiv 數據，交易員預估 Fed 的基準利率將在 7 月升至 5.35% 左右的高峰，終點利率預估值在 2 月初時僅略低於 5%。

荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 表示，美元和資產市場正在對投資人反應做出反應，即後者年初時可能太過輕率，忽略了 Fed 的鷹派指引。美國本月初以來發布的數據均優於預期，這強化了 Fed 給出的「高利率將持續更長一段時間」的訊息。

其他主要貨幣方面，歐元下跌 0.4% 至 1.0602 美元，是 1 月 6 日以來最低；英鎊貶近 0.6% 至 1.2043 美元，幾乎回吐昨日升幅。

澳幣延續前一日貶勢，再跌 0.7% 至 0.6803 美元，是 1 月 6 日以來最低。紐幣小漲 0.1% 至 0.6219 美元。

美元兌日元小跌 0.05% 至 134.92 日元。

截至台灣時間周四 (23 日) 約 6:00 價格: