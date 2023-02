UBS：用戶直指性價比不高 Apple TV+成長趨勢持平

蘋果公司 (AAPL-US) 的 Apple TV+ 喜劇影集《泰德拉索:錯棚教練趣事多》(Ted Lasso) 可能會在下個月推出最新一季,但最新調查顯示,這部獲得艾美獎的影集還不足以提升串流媒體服務對消費者的影響力。

UBS Evidence Lab 發布第四次年度針對 1200 名美國人的影音串流媒體觀看習慣調查,Apple TV+ 落後於競爭對手,並且「成長似乎持平」。

瑞銀分析師沃格特 (David Vogt) 在周二 (21 日) 發布的這份最新報告中寫道,「只有約 22% 的 iPhone 用戶訂閱 AppleTV+,與疫情前 2020 年 1 月的數據基本相同。」「雖然客戶在家中使用的媒體越來越多,Apple TV+ 的採用率在 2021 年 1 月的調查中達到 26%,但在過去幾年中採用率有所下降。」

他指出,負面趨勢並非 Apple TV+ 獨有,Netflix (NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Video 和迪士尼 (DIS-US) 的 Hulu 等競爭對手也發現 iPhone 的滲透率自 2020 年以來有所下降,當時疫情限制讓串流媒體公司的價值在全球全面膨脹。

即使大多數串流服務的趨勢基本持平或下降,但瑞銀的最新調查顯示,HBO Max 在 iPhone 用戶中的採用率從 2021 年 1 月的 19% 上升至 35%。HBO Max 依靠熱門的原創系列在過去一年提高訂閱量,包括《最後生還者》(The Last of Us)、《白蓮花大飯店》(The White Lotus) 和《龍族前傳》(House of the Dragon)。

雖然採用率總體回落,但調查受訪者將 Apple TV+ 列為最後的選擇,並指其整體缺乏好看的節目,而其他服務平台有更好的價值。

沃格特寫道:「只有 5% 的受訪者認為 AppleTV+ 是『性價比最高』的服務,這可能是因為它只關注原創內容。」

Netflix 評分最高,27% 的受訪者認為它的「性價比最高」,超過亞馬遜 Prime Video 和 Hulu 的 12%。

值得注意的是,Netflix 正在進行密碼共享打擊行動,隨著訂閱價格繼續飆升,激怒了用戶。Netflix 標準訂閱方案費用目前在美國為每月 15.49 美元,其高階方案高達每月 19.99 美元,是市場上最昂貴的無廣告版方案。

其他無廣告訂閱費用包括 Hulu 的每月 14.99 美元套餐、Disney+ 的 10.99 美元套餐、HBO Max 的 15.99 美元套餐以及 Paramount+ 的 9.99 美元選項。

Apple TV+ 是其中最便宜的,每月只需 6.99 美元,但該公司擁有一小部分節目,據報導其內容投資僅有 65 億美元。Netflix 每年花在內容上的支出約為 170 億美元。

沃格特說,「大約 25% 的受訪者強調,相對於產品價值其『訂閱成本過高』,而約 31% 的受訪者指出他們更喜歡其他串流媒體產品,這是不訂閱 Apple TV+ 的原因。」

他指出,「前者可能是一個障礙,因為宏觀背景仍然充滿挑戰;而後者則抓住了串流媒體市場與眾多資本充足企業的競爭本質。」

該分析師補充說,只有 51% 的 Apple TV+ 訂閱者使用「自動續訂」功能,而亞馬遜 Prime Video 為 64%,Netflix 為 63%,Disney+ 為 60%,「如果宏觀經濟進一步放緩,這將提升用戶停止訂閱 Apple TV+ 的風險。」