鉅亨美股雷達：英特爾CEO稱美禁高階晶片輸中無可避免 蘋果調漲Apple Music和Apple TV+

美股重要看點：
微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、德儀 (TXN-US) 等將在盤後公布財報。美今日將公布 FHFA 房價指數、10 月諮商會消費者信心等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.173%。美股期貨週二 (25 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.44%，標普 500 期貨跌 0.37%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。
Fed 政策路徑的不確定性一直在蔓延，引發了有關 Fed 會繼續升息多久以及升息幅度大小的問題。
路透訪調經濟學家的最新結果顯示，美國聯準會 (Fed) 可能在 11 月 2 日連續第四度升息 3 碼 (75 個基點)，至於何時暫停升息，受訪者認為要等到通膨率降為目前的一半水準才會發生。
道明證券首席美國總經策略師 Jan Groen 說：「超前部署式的政策緊縮，是為了讓實質聯邦資金利率 (即經通膨調整的通膨率) 在 2023 年初回到正值。」
德意志銀行資深美國經濟學家 Brett Ryan 說：「Fed 官員為了壓制通膨持續激進升息，因此我們預測明年第 3 季開始，經濟可能溫和衰退，屆時實質經濟成長將跌入負值， 失業率也會大幅上升。」
美國財長葉倫周一 (24 日) 表示，當前大環境「危險而動盪」，美國財政部正在密切關注金融風險，已採取措施支撐公債市場，同時強調美國經濟健康、金融體系也仍保持韌性。
美國中概股周一賣壓湧現，收盤暴跌 14%，為歷來最大單日跌幅，中共總書記習近平增強對政府的掌控力道，引發投資人擔憂此舉可能不利於經濟與民間企業。
涵蓋 65 檔中國股票的那斯達克中國金龍指數，周一收盤重挫 14%，寫下史上最大單日跌幅，收在 2013 年來最低點，市值約蒸發 930 億美元。
美國銀行周一則在報告中表示，中共新領導班子顯示高層決策更加集權，一些投資人可能擔憂缺乏制衡，以及潛在政策錯誤演變成重大經濟衝擊的風險。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數上漲 417.06 點，或 1.34%，收 31,499.62 點。
- 那斯達克指數上漲 92.9 點，或 0.86%，收 10,952.61 點。
- 標普 500 指數上漲 44.59 點，或 1.19%，收 3,797.34 點。
- 費城半導體指數上漲 14.9 點，或 0.64%，收 2,351.5 點。
今日重要總經數據：
- 美國 8 月 FHFA 房價指數年率 (%)，前值 13.9
- 美國 8 月 FHFA 房價指數月率 (%)，前值 - 0.6
- 美國 8 月 S&P/Case-Shiller 20 大城房價指數年率 (%)，前值 16.1
- 美國 8 月 S&P/Case-Shiller 20 大城房價指數月率 (%)，前值 - 0.8
- 美國 10 月諮商會消費者信心指數，預估 106，前值 108
重要個股動態：
1. 特斯拉 (TSLA-US)
兩名知情人士周一 (24 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 正考慮投資墨西哥北部與德州接壤的新萊昂州 (Nuevo Leon)。
知情人士透露，馬斯克近期在新萊昂州與州長 Samuel Garcia 以及其他當地官員和美國駐墨西哥大使 Ken Salazar 召開會議。
2. 英特爾 (INTC-US)
英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周一 (24 日) 表示，美國最近對半導體輸中晶片實施出口管制，是無法避免的事，因為美國希望在美中競爭的過程中保持領先。
季辛格先前也敦促政府通過跨黨派的「美國晶片與科學法案」，該法案預定撥款逾 520 億美元，獎勵業者在美國進行半導體研發和建廠。
英特爾本身也砸重金擴張廠房版圖，包括在美國俄亥俄州、德國等地新蓋工廠。他表示，英特爾希望在 10 年內把亞洲占供應鏈的比重從 80% 降到 50%，同時把美國、歐洲分別提高到 30%、20%。
3. 蘋果 (AAPL-US)
蘋果 (AAPL-US) 周一 (24 日) 宣布調漲 Apple Music 和 Apple TV + 服務價格，然而在競爭日趨激烈的串流影音產業，漲價恐使競爭對手握有更多價格優勢。
蘋果將美國地區的 Apple Music 價格從每月 9.99 美元提高到 10.99 美元，高於 Spotify(SPOT-US) 和 Amazon Music，Apple TV + 自每月 4.99 美元調升至 6.99 美元，但仍低於 Netflix 或華納兄弟等競爭對手。