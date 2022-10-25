鉅亨美股雷達：英特爾CEO稱美禁高階晶片輸中無可避免 蘋果調漲Apple Music和Apple TV+

美股重要看點：

微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、德儀 (TXN-US) 等將在盤後公布財報。美今日將公布 FHFA 房價指數、10 月諮商會消費者信心等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.173%。美股期貨週二 (25 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.44%，標普 500 期貨跌 0.37%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

Fed 政策路徑的不確定性一直在蔓延，引發了有關 Fed 會繼續升息多久以及升息幅度大小的問題。

路透訪調經濟學家的最新結果顯示，美國聯準會 (Fed) 可能在 11 月 2 日連續第四度升息 3 碼 (75 個基點)，至於何時暫停升息，受訪者認為要等到通膨率降為目前的一半水準才會發生。

道明證券首席美國總經策略師 Jan Groen 說：「超前部署式的政策緊縮，是為了讓實質聯邦資金利率 (即經通膨調整的通膨率) 在 2023 年初回到正值。」

德意志銀行資深美國經濟學家 Brett Ryan 說：「Fed 官員為了壓制通膨持續激進升息，因此我們預測明年第 3 季開始，經濟可能溫和衰退，屆時實質經濟成長將跌入負值， 失業率也會大幅上升。」

美國財長葉倫周一 (24 日) 表示，當前大環境「危險而動盪」，美國財政部正在密切關注金融風險，已採取措施支撐公債市場，同時強調美國經濟健康、金融體系也仍保持韌性。

美國中概股周一賣壓湧現，收盤暴跌 14%，為歷來最大單日跌幅，中共總書記習近平增強對政府的掌控力道，引發投資人擔憂此舉可能不利於經濟與民間企業。

涵蓋 65 檔中國股票的那斯達克中國金龍指數，周一收盤重挫 14%，寫下史上最大單日跌幅，收在 2013 年來最低點，市值約蒸發 930 億美元。

美國銀行周一則在報告中表示，中共新領導班子顯示高層決策更加集權，一些投資人可能擔憂缺乏制衡，以及潛在政策錯誤演變成重大經濟衝擊的風險。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月 FHFA 房價指數年率 (%)，前值 13.9

美國 8 月 FHFA 房價指數月率 (%)，前值 - 0.6

美國 8 月 S&P/Case-Shiller 20 大城房價指數年率 (%)，前值 16.1

美國 8 月 S&P/Case-Shiller 20 大城房價指數月率 (%)，前值 - 0.8

美國 10 月諮商會消費者信心指數，預估 106，前值 108

重要個股動態：

兩名知情人士周一 (24 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 正考慮投資墨西哥北部與德州接壤的新萊昂州 (Nuevo Leon)。

知情人士透露，馬斯克近期在新萊昂州與州長 Samuel Garcia 以及其他當地官員和美國駐墨西哥大使 Ken Salazar 召開會議。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周一 (24 日) 表示，美國最近對半導體輸中晶片實施出口管制，是無法避免的事，因為美國希望在美中競爭的過程中保持領先。

季辛格先前也敦促政府通過跨黨派的「美國晶片與科學法案」，該法案預定撥款逾 520 億美元，獎勵業者在美國進行半導體研發和建廠。

英特爾本身也砸重金擴張廠房版圖，包括在美國俄亥俄州、德國等地新蓋工廠。他表示，英特爾希望在 10 年內把亞洲占供應鏈的比重從 80% 降到 50%，同時把美國、歐洲分別提高到 30%、20%。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果 (AAPL-US) 周一 (24 日) 宣布調漲 Apple Music 和 Apple TV + 服務價格，然而在競爭日趨激烈的串流影音產業，漲價恐使競爭對手握有更多價格優勢。

蘋果將美國地區的 Apple Music 價格從每月 9.99 美元提高到 10.99 美元，高於 Spotify(SPOT-US) 和 Amazon Music，Apple TV + 自每月 4.99 美元調升至 6.99 美元，但仍低於 Netflix 或華納兄弟等競爭對手。