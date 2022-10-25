蘋果宣布Apple Music和Apple TV+漲價 推出以來首次調漲

蘋果 (AAPL-US) 周一 (24 日) 宣布調漲 Apple Music 和 Apple TV + 服務價格，然而在競爭日趨激烈的串流影音產業，漲價恐使競爭對手握有更多價格優勢。

蘋果將美國地區的 Apple Music 價格從每月 9.99 美元提高到 10.99 美元，高於 Spotify(SPOT-US) 和 Amazon Music，Apple TV + 自每月 4.99 美元調升至 6.99 美元，但仍低於 Netflix 或華納兄弟等競爭對手。

可一次享有 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade 等多項功能的包套訂閱服務 Apple One，也漲價 2 美元至每月 16.95 美元。

按年來看，Apple Music 訂閱價格自 99 美元漲價至 109 美元，Apple TV + 從 49 美元漲至 69 美元；瞄準家庭用戶的 Apple One 從 19.95 美元漲至 22.95 美元，多了 Apple News+、Apple Fitness + 和額外 iCould 儲存空間的 Apple One Premier 也調漲 3 美元至一年 32.95 美元。

蘋果於聲明表示，調漲 Apple Music 的理由是授權成本上升，這代表詞曲創作者將從中賺取更多，對華納音樂 (WMG-US) 等唱片公司來說為一大利好。後者周一 (24 日) 盤後大漲 8%。

至於 Apple TV + 的漲價原因，蘋果解釋這項服務剛開始只提供少量影集和電影，因此推出價格非常低，但如今已多出更多榮獲提名和得獎肯定的原創內容。

此前財報顯示，蘋果第 2 季服務收入接近 200 億美元，占總營收比重從 2015 年的不到 10% 來到將近四分之一，除了 iPhone、Mac 等硬體產品之外，串流媒體服務顯然成為蘋果不可或缺的收入來源。

蘋果將在周四 (27 日) 美股收盤後公布最新財報。該股周一 (24 日) 下跌 1.48%，以每股 149.45 美元作收。

蘋果並非唯一一家調漲串流服務價格的公司，迪士尼 (DIS-US)8 月時宣布年底開始將 Disney + 無廣告方案價格調漲至每月 11 美元，同時推出廣告版本的訂閱方案，價格為每月 7.88 美元，旗下體育賽事串流服務 ESPN + 則漲價到每月 10 美元。Netflix(NFLX-US) 今年初也宣布調漲美國、加拿大市場訂閱價格。