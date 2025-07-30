蘋果AI戰略不明引憂 分析師：「時鐘正在滴答作響」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-30 21:15

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根據《CNBC》周三 (30 日) 報導，當其他科技巨頭忙著建造大型資料中心布局 AI 時，蘋果 (AAPL-US) 卻仍在觀望。華爾街對此感到憂心，蘋果今年股價重挫逾 15%，成為「美股科技七雄」中表現第二差的公司，分析師擔心不明確的 AI 戰略可能開始衝擊 iPhone 銷量。

儘管iPhone銷售仍強勁，但缺乏明確AI策略讓投資人憂心。(圖:Shutterstock)

蘋果今年股價表現慘淡，截至周二收盤下跌逾 15%，在「美股科技七雄」中僅次於特斯拉 (TSLA) 的 20% 跌幅。儘管下一代 Siri 至少要延後到明年才能推出，蘋果依然拒絕透露更多 AI 戰略細節，讓投資人和用戶大失所望。

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此外，蘋果前設計總監 Jony Ive 今年 5 月將新創公司 IO 以 65 億美元賣給 OpenAI，該公司執行長奧特曼（Sam Altman）更宣布正在開發新硬體裝置。反之，蘋果在 AI 領域的角色定位模糊，缺乏明確競爭策略。

仍有緩衝時間

TD Cowen 分析師 Krish Sankar 周一表示：「不完整的 AI 戰略仍是最大隱憂，但我們認為蘋果還有約 1.5 年時間提出有說服力的解決方案。」他仍建議買進蘋果股票。

蘋果周四將公布第 3 財季財報，預料不會過度討論 AI 問題，而是聚焦在預估 400 億美元的 iPhone 銷售佳績。根據 FactSet 預測，服務部門營收可望成長 11% 達 268 億美元，遠超過公司整體成長率。

儘管面臨 AI 戰略質疑，蘋果仍握有不少優勢。憑藉產品高滿意度和多裝置生態系統的用戶黏著效應，該公司築起了堅實護城河。Deepwater Asset Management 創辦人 Gene Munster 指出，iPhone、Mac 和 Apple Watch 持續熱銷，為蘋果在 AI 競爭中爭取到緩衝時間，加上 Google(GOOGL-US) 等對手尚未推出決定性的 AI 功能，「蘋果明年面臨的 AI 壓力相對有限」。

錯失先機影響有限

不過蘋果確實已錯失先機。去年夏天推出的 Apple Intelligence 功能，包括電子郵件摘要、圖像生成和 Siri 介面更新，原本被寄予厚望能推動「超級換機潮」，但最關鍵的 Siri 升級版已延後至 2026 年，銷量成長也未如預期出現。

Consumer Intelligence Research Partners 調查顯示，去年購買新 iPhone 的用戶中，多數是因舊機故障，僅 13% 為了新功能而換機。儘管如此，仍有 89% 美國 iPhone 用戶選擇繼續使用蘋果產品。

由於 AI 的興起，蘋果服務業務主管 Eddy Cue 今年在法庭上坦承：「聽起來很瘋狂，但 10 年後大家可能不需要 iPhone 了。」顯示蘋果內部已意識到威脅。

面臨雙重競爭威脅

目前蘋果面臨雙重競爭威脅。首先是 Google 積極將 Gemini 助理整合進 Android 系統，新版 Android 16 用戶可透過 Gemini 控制 Google Maps、YouTube 等應用程式，甚至能根據觀看的 YouTube 教學影片自動建立相關待辦清單，這些功能都遠超目前 Siri 的能力。

其次，是可能不需要螢幕、主要靠語音操控的 AI 裝置。OpenAI 已宣布相關計畫，各種新型態產品如智慧別針、吊墜和 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡陸續問世。

不過 Google 執行長 Sundar Pichai 認為，AI 裝置要真正挑戰智慧手機地位「至少還需要 2 到 3 年」。