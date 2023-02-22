〈財報〉百度上季業績超預期 宣布50億美元股票回購計畫

百度（Baidu）周三（22 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，受惠廣告、雲端和人工智慧（AI）業務的強勁表現，營收、獲利均優於華爾街分析師預期。此外，百度還宣布高達 50 億美元的股票回購計畫，並且計畫將多項主流業務與其 AI 聊天機器人文心一言整合。

百度 (BIDU-US) 美股 ADR 受財報激勵，盤前股價勁揚 7.46%，每股暫報 151.32 美元；百度 (9888-HK) 香港股價周三上漲 1.74%，每股收 140.50 港元。

財報顯示，百度去年第四季（截至去年 12 月 31 日）營收報人民幣 330.77 億元（以下單位皆同），與去年基本持平，高於分析師預估的 320.6 億元。去年全年營收年減 1% 至 1,236.75 億元，歸屬百度淨利潤（non-GAAP）成長 10% 至 206.8 億元。

另外，去年第四季歸屬百度淨利潤（non-GAAP）年增 32% 至 53.71 億元；經調整後 ADS 利潤報 15.25 元，年增 31%，高於市場預期的 13.19 元。其中受惠持續的降本增效、精簡營運，2022 年下半年百度核心營益（non-GAAP）成長 14%。

從百度核心營收來看，第四季核心營收年減 1% 至 257 億元；線上行銷營收為 181 億元，年減 6%；受惠 AI 與雲端業務推動，非線上行銷收入為 76 億元，年增 11%；來自愛奇藝 (IQ-US) 的營收成長 3% 至 76 億元。

從成本來看，百度第四季營收成本為 169 億元，年減 2%；由於人事相關費用的減少，銷售、總務和行政支出為 59 億元，年減 9%；研發費用為 57 億元，年減 23%。

值得注意的是百度董事會已通過價值 50 億美元的股票回購計畫，有效期間持續至 2025 年 12 月 31 日。

另外，百度創始人、董事長兼執行長李彥宏重點介紹將在 3 月推出的生成式 AI 產品「文心一言」（ERNIE Bot），計劃將多項主流業務與其整合。

李彥宏說：「憑藉在 AI 領域的長期投入，百度將抓住即將到來的 AI 轉折點，替我們的整個業務組合──從行動生態到智慧雲端、自動駕駛、智慧硬體等──開拓全新的機遇。」