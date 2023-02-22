鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至18.65元，預估目標價為800元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.75元下修至18.65元，其中最高估值20.36元，最低估值17.75元，預估目標價為800元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20.36
|24.6
|26.55
|最低值
|17.75
|20.98
|26.55
|平均值
|18.69
|22.7
|26.55
|中位數
|18.65
|23.32
|26.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|123,329,000
|148,872,000
|160,897,041.95
|最低值
|119,152,155.39
|138,360,696.2
|160,897,041.95
|平均值
|121,481,792.49
|143,626,916.57
|160,897,041.95
|中位數
|121,427,000
|142,007,000
|160,897,041.95
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.72
|18.02
|13.87
|9.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。