電商巨獸一步步成型 富邦媒南區物流中心年底營運

富邦媒 (8454-TW) 最新宣布，南區物流中心主要建築工程已陸續完成，預計今 (2023) 年底可加入營運，而中區物流中心也籌備建置中，未來物流服務有利進一步拉開與同業的差距；展望今年，將持續優化會員經營、供應鏈管理、物流配送和精準行銷等服務，並將衝刺 mo 幣生態圈拓展。

富邦媒指出，momo 物流布局腳步持續推進，至今投入營運的物流中心、主倉和衛星倉共計 54 座，有效提升配送速度，例如，超市快配雙北地區服務已達 3 小時配送速度，而隨著南區物流中心預計年底可加入營運，中區物流中心也建置中。

另一方面，富邦媒力拚加速生態圈走向規模化，將母集團服務包括台灣大電信帳單折抵、MyVideo 租 / 購片、MyMusic 音樂線上折抵、凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等扣抵服務納入，未來也將進一步衝刺 mo 幣生態圈拓展。

富邦媒去年全年合併營收 1034.36 億元，年增 17%，營業毛利 102.72 億元，年增 14.84%，毛利率 9.93%，年減 0.19 個百分點，營業利益 42.85 億元，年增 6%，營益率 4.14%，年減 0.43 個百分點，稅後純益 34.35 億元，年增 4.7%，每股純益 15.72 元，獲利再寫新高紀錄，且連 2 年賺超過 1.5 個股本。

其中，富邦媒去年第四季稅後純益 10.21 億元，年增 11.46%，創單季獲利新高，每股純益 4.67 元。