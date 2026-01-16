鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為49元

search icon



Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為49元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中信金(2891-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元上修至3.79元，其中最高估值4.08元，最低估值3.52元，預估目標價為49元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.08(4.08)4.74.5
最低值3.52(3.52)3.633.88
平均值3.82(3.81)4.034.14
中位數3.79(3.76)3.994.08

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值228,749,880246,238,000257,405,590
最低值168,205,000178,975,000191,973,000
平均值205,873,100219,784,320216,356,320
中位數206,016,900231,148,000206,724,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.642.821.552.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		189,409,573136,576,427139,252,299186,057,824

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


