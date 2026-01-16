鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為49元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中信金(2891-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元上修至3.79元，其中最高估值4.08元，最低估值3.52元，預估目標價為49元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.08(4.08)
|4.7
|4.5
|最低值
|3.52(3.52)
|3.63
|3.88
|平均值
|3.82(3.81)
|4.03
|4.14
|中位數
|3.79(3.76)
|3.99
|4.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|228,749,880
|246,238,000
|257,405,590
|最低值
|168,205,000
|178,975,000
|191,973,000
|平均值
|205,873,100
|219,784,320
|216,356,320
|中位數
|206,016,900
|231,148,000
|206,724,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.64
|2.82
|1.55
|2.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|189,409,573
|136,576,427
|139,252,299
|186,057,824
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
