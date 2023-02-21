鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至13.83元，預估目標價為527元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.18元下修至13.83元，其中最高估值17.66元，最低估值7.67元，預估目標價為527元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 17.66 22.46
最低值 7.67 16.09
平均值 13.93 19.37
中位數 13.83 18.17

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 27,290,000 33,518,914
最低值 19,220,000 24,701,000
平均值 22,700,227.12 28,208,652.33
中位數 22,592,617.48 26,647,500

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 61.51 35.72 25.83 20.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		 21,506,066 13,876,445 10,777,781 9,414,159

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6415/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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