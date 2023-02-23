鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)目標價調升至249元，幅度約8.26%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中租-KY(5871-TW)提出目標價估值：中位數由230元上修至249元，調升幅度8.26%。其中最高估值270元，最低估值205元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予中租-KY(5871-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。
中租-KY(5871-TW)今(23日)收盤價為225元。近5日股價下跌2.77%，相關其他類指數近5日下跌0.79%，台灣加權指數下跌0.09%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。