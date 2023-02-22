鉅亨美股雷達：市場關注Fed會議紀錄 英特爾傳推遲台積電3奈米訂單

美股重要看點：
市場關注聯準會 (Fed) 2 月會議紀錄。美國 10 年期公債殖利率來到 3.937%。美股期貨週三 (22 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨漲 0.08%，那斯達克 100 期貨漲 0.05%。
美國聯準會將在台北時間週四 (23 日) 凌晨公布 2 月會議紀要。當時 Fed 將利率提高了 25 個基點，即使幾位官員證實他們支持升息 50 個基點。在多位 Fed 官員暗示可能進一步升息之後，投資人考量 Fed 的下一步政策舉措，包括利率在內。
美國通膨率持續遠高於聯準會 (Fed)2% 目標，曾引發伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian)、羅格夫 (Kenneth Rogoff) 等學者批評訂得太低，不過被譽為「Fed 傳聲筒」的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 引述克里夫蘭聯邦準備銀行的研究報告，暗示新的通膨目標可能是 2.8%。
美國上周二公布 1 月物價年增率仍高於市場預估， 消費者物價指數 (CPI) 年增率為 6.4%、核心 CPI 年增 5.6%，顯示通膨壓力仍沉重，並可能促使美國利率更長時間維持在高檔。Fed 偏好的通膨指標，即核心個人消費支出 (PCE) 物價指數將在本周五公布。
Timiraos 周二在推特發文，根據克里夫蘭聯準銀研究人員 Randal Verbrugge 和 Saeed Zaman 對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新經濟預測的分析模型，從 FOMC 的失業率路徑可以推敲出，美國到 2025 年以前的核心 PCE 通膨率將提高到 2.75%。
但如果 Fed 更全心實現接近 2% 的通膨目標，例如 2.1%，將需要深度經濟衰退。
美國銀行的研究顯示，隨著三大流動性來源枯竭，美股標普 500 指數似乎正在退出每股獲利 (EPS) 成長數十年來的「最好時光」。
以 Savita Subramanian 為首的股票和量化策略師周二 (21 日) 表示，標普 500 成分股 EPS 比起以往任何時候更加達到周期性頂峰，因為融資成本低、庫藏股推動成長，而且刺激已經到頂。
美銀預測今年標普 500 成分股 EPS 為 200 美元，報告中說，「長期 EPS 成長處在數十年高點」。「現在不是買進 (擁擠) 市場指數的時間點」。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數大跌 697.1 點，或 2.06%，收 33,129.59 點。
- 那斯達克指數大跌 294.97 點，或 2.5%，收 11,492.3 點。
- 標普 500 指數大跌 81.75 點，或 2%，收 3,997.34 點。
- 費城半導體指數大跌 99.60 點，或 3.31%，收 2,906.26 點。
今日重要總經數據：
無
重要個股動態：
1. 英特爾 (INTC-US)
市場傳出英特爾推遲台積電的 3 奈米訂單到明年第四季，此消息拖累英特爾 (INTC-US) 週二 (21 日) 大跌 5.61% 至每股 26.06 美元。
英特爾第 15 代 Arrow Lake 處理器區分為多個晶片塊，採用 Intel 20A (2 奈米) 製程技術打造的處理器，GFX 繪圖晶片塊方面則是台積電 3 奈米代工，對 CPU (中央處理器) 和 GPU (繪圖處理器) 架構進行大規模升級。
2. 蘋果 (AAPL-US)
醫療設備商 AliveCor 周二 (21 日) 表示，拜登政府決定不否決美國國際貿易委員會 (USITC) 對蘋果做出的侵權裁決，這意味著若 AliveCor 能夠成功推翻美國專利商標局 (USPTO) 此前做出的專利無效判決，Apple Watch 將面臨遭美國禁止進口的命運。
AliveCor 此前指控蘋果侵害與其 KardiaBand 相關的三項專利，並透過將 KardiaBand 排除於自家作業系統的方式，把 AliveCor 逐出市場，對此，ITC 在去年 12 月做出裁定，認為應禁止進口這些侵權手錶。
3. 特斯拉 (TSLA-US)
德國布蘭登堡經濟部週二 (21 日) 證實，電動車龍頭特斯拉將暫停在德國興建新電池廠的計畫，主因是美國政府提供的稅收優惠政策對該公司來說更加有利。
布蘭登堡週二發布最新聲明表示，特斯拉原本已在格林海德鎮開始建造電池廠，以及準備生產電池所須零件，但考量美國稅收優惠更加有利，該公司已優先考慮將部分生產流程放在美國進行，決定不在德國廠內建設電池廠的計畫。