鉅亨美股雷達：市場關注Fed會議紀錄 英特爾傳推遲台積電3奈米訂單

美股重要看點：

市場關注聯準會 (Fed) 2 月會議紀錄。美國 10 年期公債殖利率來到 3.937%。美股期貨週三 (22 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨漲 0.08%，那斯達克 100 期貨漲 0.05%。

美國聯準會將在台北時間週四 (23 日) 凌晨公布 2 月會議紀要。當時 Fed 將利率提高了 25 個基點，即使幾位官員證實他們支持升息 50 個基點。在多位 Fed 官員暗示可能進一步升息之後，投資人考量 Fed 的下一步政策舉措，包括利率在內。

美國通膨率持續遠高於聯準會 (Fed)2% 目標，曾引發伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian)、羅格夫 (Kenneth Rogoff) 等學者批評訂得太低，不過被譽為「Fed 傳聲筒」的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 引述克里夫蘭聯邦準備銀行的研究報告，暗示新的通膨目標可能是 2.8%。

美國上周二公布 1 月物價年增率仍高於市場預估， 消費者物價指數 (CPI) 年增率為 6.4%、核心 CPI 年增 5.6%，顯示通膨壓力仍沉重，並可能促使美國利率更長時間維持在高檔。Fed 偏好的通膨指標，即核心個人消費支出 (PCE) 物價指數將在本周五公布。

Timiraos 周二在推特發文，根據克里夫蘭聯準銀研究人員 Randal Verbrugge 和 Saeed Zaman 對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新經濟預測的分析模型，從 FOMC 的失業率路徑可以推敲出，美國到 2025 年以前的核心 PCE 通膨率將提高到 2.75%。

但如果 Fed 更全心實現接近 2% 的通膨目標，例如 2.1%，將需要深度經濟衰退。

美國銀行的研究顯示，隨著三大流動性來源枯竭，美股標普 500 指數似乎正在退出每股獲利 (EPS) 成長數十年來的「最好時光」。

以 Savita Subramanian 為首的股票和量化策略師周二 (21 日) 表示，標普 500 成分股 EPS 比起以往任何時候更加達到周期性頂峰，因為融資成本低、庫藏股推動成長，而且刺激已經到頂。

美銀預測今年標普 500 成分股 EPS 為 200 美元，報告中說，「長期 EPS 成長處在數十年高點」。「現在不是買進 (擁擠) 市場指數的時間點」。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

市場傳出英特爾推遲台積電的 3 奈米訂單到明年第四季，此消息拖累英特爾 (INTC-US) 週二 (21 日) 大跌 5.61% 至每股 26.06 美元。

英特爾第 15 代 Arrow Lake 處理器區分為多個晶片塊，採用 Intel 20A (2 奈米) 製程技術打造的處理器，GFX 繪圖晶片塊方面則是台積電 3 奈米代工，對 CPU (中央處理器) 和 GPU (繪圖處理器) 架構進行大規模升級。

INTL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

醫療設備商 AliveCor 周二 (21 日) 表示，拜登政府決定不否決美國國際貿易委員會 (USITC) 對蘋果做出的侵權裁決，這意味著若 AliveCor 能夠成功推翻美國專利商標局 (USPTO) 此前做出的專利無效判決，Apple Watch 將面臨遭美國禁止進口的命運。

AliveCor 此前指控蘋果侵害與其 KardiaBand 相關的三項專利，並透過將 KardiaBand 排除於自家作業系統的方式，把 AliveCor 逐出市場，對此，ITC 在去年 12 月做出裁定，認為應禁止進口這些侵權手錶。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

德國布蘭登堡經濟部週二 (21 日) 證實，電動車龍頭特斯拉將暫停在德國興建新電池廠的計畫，主因是美國政府提供的稅收優惠政策對該公司來說更加有利。

布蘭登堡週二發布最新聲明表示，特斯拉原本已在格林海德鎮開始建造電池廠，以及準備生產電池所須零件，但考量美國稅收優惠更加有利，該公司已優先考慮將部分生產流程放在美國進行，決定不在德國廠內建設電池廠的計畫。