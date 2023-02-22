美股空軍今年初受傷慘重 特斯拉空頭已慘賠72億美元

儘管美股本周處於動盪，但今年以來的強勁反彈，仍然讓去年大賺的空軍吃足苦頭。

金融數據分析公司 S3 Partners 的數據顯示，今年被做空最嚴重的十檔股票，已經讓空頭損失了近 170 億美元，其中包括 Meta(META-US) 和蘋果 (AAPL-US)。

不過，最令投資者痛苦的依然是特斯拉 (TSLA-US)，截至上周四 (16 日)，特斯拉空頭今年已經承受了 72 億美元的賬面損失，在此期間特斯拉股價飆升了 86%。

特斯拉長期以來一直是做空者的重要目標。 S3 的數據顯示，特斯拉也是 2022 年被做空最多的股票，這支股票去年暴跌 65%，創下有史以來最大年度跌幅，讓空頭大賺 160 億美元收益。

但今年早些時候，隨著科技行業整體上漲，以及對特斯拉產品的需求上升，特斯拉股價飆升，直到近幾天才降溫。特斯拉股價周二大跌 5.25%，收於 197.37 美元。

不過，近期看壞美股的言論正在升溫。做為空頭代表，摩根士丹利首席策略師 Mike Wilson 近日發文，警告美國股市飆升過度，目前進入「死亡區」，他預測標普 500 指數將在幾個月內暴跌 26%。

此前市場預期美國聯準會將很快轉向降息，但近期的經濟數據反而提高了市場對更長時間維持高利率的預期，並使得美股再次陷入動盪。

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 上周警告，短期「末日期權」正在爆炸式增長，並創造與 2018 年初股市波動性所引爆同一級別市場災難的風險。這些「每日和每周期權」一旦賣出，將對市場造成新一輪的動盪。