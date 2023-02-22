高盛：Fed今年估將升息3次 經濟陷入長期衰退機率偏低

高盛策略師預估，美國聯準會 (Fed) 今年可能會再升息 3 次，以抑制通膨。不過，高盛認為，美國經濟陷入長期衰退的可能性偏低。

以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家預計，Fed 將分別在 3 月、5 月和 6 月的利率決策會議上，各升息 1 碼 (25 個基點)。

「有鑑於經濟增長強勁和通膨仍高，我們預估直到 6 月，Fed 在各利率會議中都將升息 1 碼，終點利率預估將來到 5.25%-5.5%，並且直到 2024 年都不會降息。」Hatzius 說道。同時，他也表示，高盛預期美國經濟陷入長期衰退的機率僅有 25%。

美國上周公布 1 月物價年增率仍高於市場預估， 消費者物價指數 (CPI) 年增率為 6.4%、核心 CPI 年增 5.6%，顯示通膨壓力仍沉重，並可能促使美國利率更長時間維持在高檔。Fed 偏好的通膨指標，即核心個人消費支出 (PCE) 物價指數將在本周五公布。

根據芝商所 FedWatch 顯示，目前市場預估 3 月及 5 月利率會議將分別再升息 1 碼至 5.0%~5.25% 後，將維持利率不變至 11 月份，降息預期推遲至明年。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 先前表示，通膨仍然過高，她對升息持開放態度，幅度超過其同事在上次貨幣政策會議上的要求。

她指出，Fed「在將政策從非常寬鬆轉變為限制性立場方面取得了可觀的進展，但我相信還有更多工作要做。」「此時此刻，即將公布的數據並沒有改變我的觀點，我們需要將聯邦基金利率提高到 5% 以上並保持一段時間，以充分限制通膨，以確保通膨可以一路回到 2% 。」