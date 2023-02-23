鉅亨美股雷達：市場持續評估Fed政策前景 Lucid上季營收不如預期

美股重要看點：

美今日將公布第四季 GDP 季增年率修訂值、失業金等多項數據。市場也持續關注多名聯準會 (Fed) 官員談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.945%。美股期貨週四 (22 日) 上升，道瓊期貨漲 0.21%，標普 500 期貨漲 0.36%，那斯達克 100 期貨漲 0.68%。

美國本月公布意外強勁的通膨和就業數據後，Fed 決策官員紛紛表示，利率可能必須升到比 12 月預測更高的水準。

Fed 第三把交椅、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Willaims) 周三 (22 日) 表示，Fed「百分之百」致力於讓通膨在未來幾年回到 2% 目標，強調透過貨幣政策讓需求減緩，達到與供給更平衡的水準。

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 在另一場活動中說，近期數據證明美國經濟比意料中更強韌，這構成進一步升息的理由，利率最高可能達到 5.375%。

美國基準利率區間目前介於 4.50-4.75%，布拉德的發言代表他支持再升息 3 碼 (75 個基點) 至 5.25-5.50%，高過 Fed 官員去年 12 月在點陣圖中預測的 5.1%，但與期貨市場目前押注的 3.75% 相當，即未來三次會議都各升 1 碼。

根據 DataTrek Research 的數據，本周美股的恐慌指數 (VIX) 突然上升，係因市場更加擔心美國 Fed 恐升息至高於先前預期的水準，股市再次出現波動。根據 FactSet， VIX 周二收在 22.9，較上周五跳升 14%。

DataTrek 的聯合創始人 Nicholas Colas 表示，這樣的單日升幅很大且達今年迄今最高水準，今年大多數情況下，VIX 都「非常安靜」。

標普 500 指數今年上漲，但根據道瓊市場數據，標普 500 指數周二經歷自去年 12 月中旬以來最糟糕的表現，使今年迄今漲幅收斂至 4.1%。

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 認為標普 500 指數可能會在 2023 年上半年跌至 3,000 點的低點。不過，他也認為，美股將在 2024 年完全收復失地，標準普爾 500 指數可能在未來 18 個月內突破之前創下的歷史高點 4,800 點。

Wilson 說：「我們實際上對 2024 年和 2025 年抱持樂觀態度，但我們仍需要度過目前這個低谷。目前股市的風險 / 回報狀況不如幾週前那麼有利。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 Q4 GDP 季增年率修訂值 (%)，預估 2.9，前值 2.9

美國 Q4 消費者支出季增年率修訂值 (%)，前值 2.1

美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率修訂值 (%)，前值 3.9

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 19.4

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 169.6

重要個股動態：

美國電動車新創公司 Lucid 上季營收不如市場預期，反映生產困境，而且訂單減少，對今年產量預測也遠低於市場所料。

Lucid 預估今年產量為 1 萬至 1.4 萬輛，遠低於華爾街預估的介在 2 萬至 2.2 萬輛。

LCID 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博周三（22 日）援引知情人士消息報導，蘋果在檢測血糖功能取得重大進展，未來有望推向市場，最終結合其手錶成為全球糖尿病患者的必備用品，鞏固其在健康保健領域地位，而該血糖檢測系統的晶片將由台積電 (2330-TW) 製造。

這項被稱為「E5」的秘密研究目標是測量人體內血糖含量，而不需要挨針取血檢測。知情人士表示，蘋果在最近取得一些重大進展後，該公司現在認為，最終可以將血糖檢測技術推向市場。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

華盛頓郵報周三 (22 日) 援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 計劃進行新一輪的重組和裁員，可能會影響數千名員工。

該名知情人士還說，除針對管理層，Meta 還在考慮更傳統的裁員，包括削減一些計畫和職缺。這些針對公司和全球各地部門的舉措可能不會立刻實施，但可能會在未來幾個月內在公司範圍內實行。