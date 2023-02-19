鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-2.67元，預估目標價為12.8元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.79元上修至-2.67元，其中最高估值-1.82元，最低估值-4.88元，預估目標價為12.8元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|-1.82
|0.13
|最低值
|-4.88
|-2.48
|平均值
|-2.84
|-0.77
|中位數
|-2.67
|-0.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|223,802,989.42
|238,876,675.22
|最低值
|155,648,074.81
|179,200,497.88
|平均值
|203,530,350.66
|214,320,355.52
|中位數
|208,568,727.01
|227,369,446.48
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.53
|0.17
|-1.77
|0.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|350,076,690
|269,911,051
|251,971,209
|279,376,115
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3481/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。