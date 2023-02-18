〈熱門股〉景氣落底訊號現 面板雙虎收復所有均線

〈熱門股〉面板景氣落底訊號現，雙虎收復所有均線。(鉅亨網資料照)
〈熱門股〉面板景氣落底訊號現，雙虎收復所有均線。(鉅亨網資料照)

面板產業受整體景氣下行影響，去年營運再度陷入低谷，觀察友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 去年就分別虧損 211.01 億元、279.9 億元，吐回 2021 年近 4 成的獲利，不過隨著近期電視面板價格率先止跌，市場認為面板產業落底訊號逐步浮現，也讓面板雙虎本周股價站回所有均線之上。

友達本周五收盤價落在 18.2 元，周漲幅約 6.12%；群創則收在 14.1 元，周漲幅落則達 11.46%。

友達去年第四季稅後虧損約 102.07 億元、每股虧損 1.33 元，累計去年全年虧損 211.01 億元、每股虧損 2.39 元，為近十年低點，但展望本季，友達預估整體面板出貨將季減約 5%，不過以美元計價的產品平均單價 (ASP) 則可望回升 3-5%，呈現量減價增。

群創去年第四季則虧損 123.93 億元，每股虧損 1.3 元，累計去年全年虧損 279.9 億元、每股虧 2.76 元，同樣寫下近十年低點，展望今年，群創認為，在面板廠控管稼動率的生產策略下，庫存已達健康水準，也預期首季大尺寸面板出貨量將季減 1-3%，產品平均單價 (ASP) 則可望與上季持平，中小尺寸面板出貨量則估將季減 11-13%。

群創日 K 圖
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