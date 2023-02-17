台灣全球無線平台策進會改選理監事 韓政達連任理事長

台灣全球無線平台策進會 (Taiwan Glora Alliance) 日前舉行第二屆第一次會員大會暨理監事會，並同步進行理監事改選，共選出 9 位理事、3 位監事，在新任理監事一致同意下，由宏碁 (2353-TW) 集團子公司智聯服務 (6751-TW) 總經理韓政達連任理事長。

韓政達表示，台灣全球無線平台策進會是由榮譽理事長施振榮在三年前發起成立，希望藉由獨步全球具備遠距通訊能力的全球無線通訊技術 (GloRa)，掌握物聯網加人工智慧 (IoT+AI) 大趨勢，讓不同領域業者突破傳統無線通訊限制，打造一個全新的王道產業生態，同時跨業攜手合作共創價值。

韓政達進一步指出，在會員廠商共同合作努力下，GloRa 技術已在各類應用場域完成初步概念性驗證 (POC)，未來將持續在消防、防災、運動休閒、工廠工安、無人機應用、鐵道運輸安全等領域推動實際應用，並與國內外業者跨域合作，讓 GloRa 技術可以為全球人類創造更大的服務價值。

GloRa 緣自中山科學研究院技轉民間應用在物聯網領域的最佳窄頻無線傳輸技術，據悉，目前包括台塑 (1301-TW)、友達 (2409-TW)、緯創 (3481-TW) 等集團企業均已導入製造業廠區監控等相關應用，策進會也規畫進一步應用在智慧交通、智慧城市與感測、智慧號誌與路燈控制、智慧城市與共享單車、智慧農業、緊急救援人員的定位等。

施振榮也透過臉書恭喜韓政達續任理事長，並期許全球無線通訊技術 (GloRa) 這個生態系，未來將繼續在消防、防災、休閒、智慧工地、無人機應用、鐵道安全等領域推動實際的應用，創造更大的價值。