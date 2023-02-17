外資連續買超群創、友達雙虎 反手調節航空雙雄5.76萬張

台股今 (17) 日市場多方攻勢再受挫，集中市場加權股價指數收黑，終場下跌 70.8 點或 0.46%，收盤指數報 15479.7 點，成交值 2100.96 億元；三大法人合計賣超 121.88 億元。外資買超以面板雙虎群創 (3481-TW) 及友達 (2409-TW) 居前兩名，同時也買超國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 等五大金控股

台股集中市場今天外資及陸資賣超 116.89 億元，投信買超 10.36 億元，自營商賣超 15.35 億元。在期貨市場方面，今天外資淨交易口數 1543 口，未平倉合約口數爲多單 17490 口，爲 2023 年以來新高。

台股集中市場今天外資及陸資買超較多的個股爲，群創、友達、國泰金、開發金、富邦金、台新金、臺企銀、新光金、中石化、台泥；台股集中市場今天外資及陸資賣超較多的個股爲，長榮航、華航、台積電、華邦電、欣興、第一金、玉山金、日月光投控、兆豐金、長榮。

台股集中市場今天投信買超較多的個股爲，群創、開發金、仁寶、友達、永豐金、英業達、元大金、宏碁、天鈺、台泥。台股集中市場今天投信賣超較多的個股爲，中信金、大成鋼、技嘉、新唐、景碩、裕民、長榮航、同欣、遠東新、金像電。

台股集中市場今天自營商買超較多的個股爲，群創、華新、康舒、彩晶、漢翔、友達、中興電、遠東新、開發金、華城。台股集中市場今天自營商賣超較多的個股爲，三商壽、長榮航、華新科、裕隆、華邦電、元晶、陽明、飛宏、萬海。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天台股盤面以金融、生技、面板族群爲多頭重心，目前台股 5 日及 10 日線走平並且可能形成上檔的反壓，集中市場指數看 15340.16 點的月線支撐。