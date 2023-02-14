〈房產〉測水溫！台中七期逾千坪建地商仲獨家公開標售 4/26開標

2022 年六都房屋買賣移轉棟數只有台中維持正成長，商仲業者受託獨家辦理台中市西屯區七期土地公開標售，標的坐落於 40 米文心路二段上，基地雙面臨路，緊臨台中市政府與府會園道，基地面積 1044.47 坪，將在 4 月 26 日開標，此一標案也正測試市場溫度。

受託標售此案的商仲第一太平戴維斯指出，此一七期建地的基地面積 1044.47 坪土地使用分區為第三種新市政中心專用區，建蔽率與容積率分別為 50% 與 400%，基地已申請容積移轉約 39.3%，。

第一太平戴維斯指出，台中七期近年無論在豪宅、商辦跟百貨零售方面表現都相當出色，吸引多家建商跟金融保險機構積極將資金投入七期土地或商用不動產市場。自 2021 年至 2022 年的兩年間，七期大型土地交易總金額累積達 362 億元，占台中大型土地交易的 3 成。其中以興富發、皇翔與遠雄等三家建設公司最積極，投入金額分別達 122 億元、77 億元與 68 億元。同期間，商用不動產成交金額則達 142 億元，最知名交易案為中國人壽以 120 億元買下七期豐邑市政核心整棟大樓，寫下 2022 年全台最大宗商用不動產交易案紀錄。

台中七期商圈是中台灣商業活動最密集以及含金量最高區域，聚集 13 棟商辦、2 間百貨商場以及 2 家 5 星級酒店等商業設施。看好七期的 A 級辦公室未來發展，近年興富發購置的 2 宗基地，將規劃興建頂級商辦大樓。另外，位於七期商圈的台中捷運綠線 G9-1 聯開招商案亦於去年底招商成功，由冠德建設與中鹿開發共同合作，預計興建地上 43 層樓大型複合型開發案，涵蓋商場、辦公與旅館等規劃，預估投資金額超過 106 億元。

龐大資金匯聚七期商圈，第一太平戴維斯研究部主管丁玟甄指出，目前台中七期興建中或規劃中的商辦潛在開發案即有將近 10 案，包括興富發、冠德、豐邑、允將建設等建商都將興建商辦大樓，台中商銀總部與網銀國際總部屬於自建總部大樓，潛在辦公室總樓地板面積超過 14 萬坪。

新百貨商場方面，除了誠品生活承租市政路上 7500 坪商場，預計在 2023 年下半年開幕，豐邑百貨「豐生活」以及環球購物中心未來也預計在七期展店；此外，2 家五星級酒店也在籌備規劃中，商辦、百貨與旅館多箭齊發下，進一步強化七期商圈的成為中台灣商業核心的地位。